Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Este martes, desde el Departamento de Guerra de Estados Unidos, se confirmaron tres nuevos ataques contra cuatro embarcaciones en el océano Pacífico.

Para hablar sobre este tema, Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca y exoficial de inteligencia militar especializado en Latinoamérica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Donehoo empezó su diálogo con el canal de las Américas al referirse al supuesto acuerdo de confidencialidad que el Pentágono les ha solicitado a oficiales militares involucrados en las operaciones militares en el Caribe.

El invitado señaló que el acuerdo: “es una falta de respeto para los oficiales que estén trabajando ahí. Todos los militares como parte del reglamente y bajo la posibilidad de ir a un juicio de corte marcial tienen que asegurar la información clasificada que tienen bajo su control”.

Además, aseveró que “el gobierno estadounidense está tratando de normalizar esta manera de sacar estas lanchas con drogas del escenario y matar a estos narcotraficantes que han sido designados por el presidente Trump como narcoterroristas”.

Sobre el portaaviones USS Gerald R. Ford enviado al Caribe, explicó que: “es una plataforma tremenda para operar si es que Trump decide que quiere bombardear algunos blancos en el terreno venezolano o en otro lugar”.

“Antes de poder hacer el bombardeo que quieren hacer hay que sacar los sistemas aéreos”, añadió.

Asimismo, explicó que su trabajo sería "alumbrar a los sistemas antiaéreos venezolanos para saber dónde están”, pues, señala, ”cuando los radares se alumbran, los sistemas de reconocimiento están captando la ubicación y ese sería el primer blanco de los F-35, que son invisibles a esos radares"

Donehoo también se refirió a los posibles operativos terrestres diciendo: “No hay ninguna duda que en la frontera entre Colombia y Venezuela hay operativos de narcotraficantes y eso sería un blanco inicial”.