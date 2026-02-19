"Una amnistía es un 'traje a la medida' de un país, no solo de una parte de este": Edmundo González sobre proyecto de ley en Venezuela

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refirió a la ley de amnistía en el país que este jueves vuelve a ser discutida en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

En un mensaje publicado en X, González Urrutia dijo que una amnistía debe ser entendida como lo que es: “una decisión sobre el tipo de país que se quiere reconstruir”.

Además, argumentó que la ley puede abrir el camino a la reconciliación, pero solo si cumple con las condiciones básicas, como que nadie vuelva a ser perseguido por razones políticas, el retorno de muchos ciudadanos sin miedo, que se reconozca la verdad, que haya reparación para las víctimas y que existan garantías firmes de no repetición.

“El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país, que ha sufrido tanto como el nuestro, no puede implicar impunidad. Debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales”, dijo.

Y finalizó diciendo que “más allá de los tecnicismos legales -que debe tenerlos- una amnistía es un 'traje a la medida' de un país, no solo de una parte de este”.

Este jueves 19 de febrero, el Legislativo dominado por el chavismo retoma el debate sobre la mencionada ley de amnistía que impulsa la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y que los expertos consideran limitada.

El debate se retoma una semana después de que la Asamblea suspendió una primera discusión al no llegarse a un acuerdo en un artículo que, como está redactado, no se traduciría en la libertad inmediata de todos los detenidos por razones políticas.

Al frente del régimen chavista desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Rodríguez prometió la excarcelación de un número importante de presos políticos, que avanza a cuentagotas. Posteriormente propuso la mencionada ley de amnistía.