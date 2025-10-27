NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Laura Dib, directora del programa para Venezuela de WOLA, explicó en NTN24 las implicaciones legales sobre retirarle la nacionalidad a una persona y alertó sobre el grave riesgo que implicaría una medida así.

La directora del programa para Venezuela de WOLA, Laura Dib, analizó en el programa La Tarde de NTN24 las graves implicaciones jurídicas y humanitarias que tendría retirarle la nacionalidad a una persona.

o

Dib explicó que la privación arbitraria de la nacionalidad es una práctica común en gobiernos autoritarios. “La privación arbitraria de la nacionalidad es una práctica común de los gobiernos autoritarios. No sería la primera vez que lo vemos en la región, y el caso nicaragüense sin duda es un precedente cercano”, advirtió.

La experta subrayó que el derecho a la nacionalidad es fundamental porque constituye la base para el ejercicio de otros derechos humanos. “El derecho a la nacionalidad es un derecho inderogable justamente porque permite dos cosas: por un lado, establece un mínimo marco de protección en las relaciones internacionales al vincular a una persona a la protección de un Estado; y, por otro lado, es también una condición mínima para la garantía de otros derechos”, explicó.

Asimismo, Dib resaltó el riesgo que enfrentaría cualquier venezolano al que se le retire la nacionalidad, especialmente al intentar movilizarse fuera del país. “En el caso venezolano, corre un gravísimo peligro al acercarse a cualquier punto de control fronterizo”, advirtió.

o

La directora de WOLA aclaró además que no existe base legal en Venezuela para ejecutar esta medida. “El Tribunal Supremo de Justicia no tiene la facultad, porque no existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”, sostuvo.

Finalmente, Dib comentó que, si bien la ley contempla sanciones como inhabilitar a funcionarios públicos hasta por 60 años, en ningún apartado se establece que se pueda retirar la nacionalidad. “En ningún punto la ley prevé que, con base en esa norma, se pueda retirar la nacionalidad”, concluyó.

