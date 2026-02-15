NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Domingo, 15 de febrero de 2026
México

"Esto es México, no lo que les están vendiendo": la defensa de Salma Hayek de su país en discurso frente a la presidente Claudia Sheinbaum

febrero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La actriz y productora Salma Hayek y la presidente de México, Claudia Sheinbaum. (AFP)
La actriz y productora Salma Hayek y la presidente de México, Claudia Sheinbaum. (AFP)
La actriz ha manifestado su solidaridad hacia la población latina y hace recomendaciones en redes sobre los derechos legales ante las redadas de agentes federales en Estados Unidos.

La actriz y productora Salma Hayek anunció este domingo que trabaja en una nueva cinta con la que buscará resaltar la imagen de México y responder así a los ataques que, dijo, se han hecho contra su país.

La artista encabezó junto con la presidente Claudia Sheinbaum un evento público para anunciar apoyos gubernamentales a la industria cinematográfica.

o

Este proyecto "es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea", expresó Hayek, sin referirse explícitamente al origen de esos ataques.

Es importante tomar "el control" de la narrativa para "decir esto es México, no lo que les están vendiendo. Esto es quienes somos", añadió.

La actriz produce actualmente un nuevo proyecto que tiene locaciones en su estado natal, Veracruz (este), con una amplia zona costera en el Golfo de México, y en Quintana Roo (sureste).

Según medios locales, en el nuevo proyecto cinematográfico, del cual no se ha revelado el titulo, participa la actriz estadounidense Angelina Jolie, quien en julio de 2025 visitó con Hayek zonas de Veracruz.

Estas declaraciones se producen en momentos en el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una fuerte ofensiva contra los migrantes en distintas ciudades de Estados Unidos.

o

En sus redes sociales, la actriz ha manifestado su solidaridad hacia la población latina y hace recomendaciones sobre sus derechos legales ante las redadas de los agentes federales de migraciones.

La artista mexicana inició su carrera en la televisión y el cine local en la década de 1980, antes de lanzarse a la conquista de Hollywood.

 

Temas relacionados:

México

Cine

Actriz

Claudia Sheinbaum

Presidente de México

Películas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Antonio Ledezma | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Sobrevuelo de B-2 Spirit - Foto de referencia Canva
Aviones de combate

Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
David Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Peltz Beckham - AFP
Celebridades

Hijo de David y Victoria Beckham arremete contra sus padres y dice que han intentado arruinar su matrimonio: "No me dejo controlar"

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Antonio Ledezma | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Sobrevuelo de B-2 Spirit - Foto de referencia Canva
Aviones de combate

Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

La tenista bielorrusa y número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka. (AFP)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka venció a la ucraniana Svitolina en partido con final sin saludo en la red y frías miradas, y avanzó a la final del Abierto de Australia

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

"Debe ser extraditado para enfrentar la justicia junto a su amo, Nicolás Maduro": María Elvira Salazar tras la captura de Álex Saab

Senadores de EE. UU. - Fotos de referencia: EFE
Senado de Estados Unidos

Senadores de EE. UU. reaccionan a la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado: "es importante que los presos políticos en Venezuela sean liberados"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre