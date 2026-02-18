EE. UU. sancionó a director de cárcel del régimen de Nicaragua y exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, donde están recluidos la mayoría de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio, la Administración republicana indicó que Guevara Gómez queda "designado" como individuo que no puede entrar en Estados Unidos de acuerdo a la sección 7031(c) por "grandes violaciones de los derechos humanos".

En el documento, el Gobierno de Estados Unidos exige, además, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente por el régimen en Nicaragua.

Se trata de una medida de Washington "para exigir la rendición de responsabilidades por los abusos de la dictadura de Murillo y Ortega" en el país centroamericano.

¿Qué es la sección 7031(c)?

La sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado de EE. UU. permite anular las visas y prohibir la entrada al territorio nacional de responsables extranjeros por violaciones de derechos humanos o corrupción.

En el caso de Nicaragua, el Gobierno de Estados Unidos ha denunciado en múltiples ocasiones la grave situación de los derechos individuales del país bajo la dictadura nicaragüense, aliada de otros regímenes de la región como los de Venezuela y Cuba.