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Viernes, 24 de abril de 2026
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Regimen chavista

"No debió haber concurrido a validar a Delcy Rodríguez hasta que haya garantías reales para la oposición": Hernán Cadavid analizó encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el congresista colombiano Hernán Cadavid y el exprisionero político venezolano Williams Dávila se refirieron al encuentro entre el presidente de Colombia y la encargada del régimen chavista.

Este viernes 24 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó Venezuela para sostener un encuentro con la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien asumió las riendas de la dictadura tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

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En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el congresista colombiano Hernán Cadavid y el exprisionero político venezolano Williams Dávila analizaron la visita del mandatario de Colombia a Caracas tras casi cuatro meses después de la caída de Maduro.

“Un presidente de Colombia o de cualquier otro país no debió haber concurrido a validar a Delcy Rodríguez hasta que haya unas garantías reales para la oposición”, señaló Cadavid.

Y añadió que “para Colombia no representa ninguna ganancia que Petro le dé una validación al régimen de Venezuela”.

Por su parte, Dávila señaló que “en la agenda de esa reunión no estuvo planteada nunca la convocatoria de unas elecciones justas y serias”.

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“Las relaciones entre Colombia y Venezuela, que siempre fueron fluidas hace unos años atrás, se pueden restituir en la medida en que exista un gobierno democrático en Venezuela”, añadió.

Además, argumentó que la encargada del régimen trata de “vender la imagen de que todo está normal” en el país, “montándose en una especie de precampaña para tratar de motivar a sus huestes con el fin de crear un elemento contestatario a la política que ha venido desarrollando el Departamento de Estado de Estados Unidos”.

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