Experto analiza las razones por las que la estrategia de Trump en Venezuela no puede replicarse en Irán

Irán y Venezuela comparten su condición de gigantes petroleros bajo regímenes autoritarios, pero sus diferencias estructurales hacen imposible aplicar estrategias políticas idénticas.

Víctor Mijares, profesor asociado del Área de Estudios Globales de la Universidad de Los Andes, explica por qué el modelo de transición que Estados Unidos implementó en Venezuela no funcionaría en la República Islámica.

“Las complejidades de los dos países son supremamente amplias", afirmó el académico, quien detalló que mientras Venezuela cuenta con aproximadamente 28 millones de habitantes y una economía devastada, Irán supera los 93 millones de personas y posee capacidades tecnológicas avanzadas en misiles, drones y desarrollo nuclear”, dijo.

De acuerdo con el experto, Venezuela representa "un país muy disminuido, muy empobrecido" donde el 70% de la población rechaza al régimen, cifra que alcanza el 90% si se incluye la diáspora.

“En contraste, Irán produce más de 4.5 millones de barriles diarios de petróleo y mantiene estructuras militares múltiples, incluyendo la Guardia Revolucionaria Islámica con capacidad de proyección internacional”, afirmó.

El experto subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es "una fuerza corrompida, una fuerza disminuida utilizada principalmente para represión interna, mientras que Irán dispone de fuerzas convencionales, milicias y aliados regionales como Hezbolá”.

"Estamos hablando de una revolución que tiene 47 años, en el caso de Irán, una revolución islámica, una revolución teocrática", precisó.