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Miércoles, 08 de abril de 2026
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FBI

Exfuncionaria del ejército de EE. UU. es acusada de revelar información clasificada a un periodista

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Autoridades | Foto Canva
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Courtney Williams trabajó entre el 2010 y 2016 en una Unidad Militar Especial (SMU) y poseía información clasificada de los Estados Unidos.

Una exfuncionaria del ejército de Estados Unidos fue acusada por un gran jurado federal este miércoles de presuntamente revelar información clasificada a un periodista, anunció el Departamento de Justicia en un comunicado.

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Se trata de Courtney Williams, de 40 años. Fue arrestada por agentes del FBI el martes, y hasta el momento el Departamento de Justicia no dijo quién es el periodista al que Williams presuntamente entregó la información.

Pero medios de Estados Unidos lo identificaron como Seth Harp, autor del libro "El cartel de Fuerte Bragg: narcotráfico y asesinato en las Fuerzas Especiales", publicado en 2025.

Williams trabajó entre el 2010 y 2016 en una Unidad Militar Especial (SMU) y poseía “una autorización de seguridad de alto secreto/información clasificada sensible”.

En el comunicado se lee que la exfuncionaria como titular de dicha información “recibió capacitación sobre el manejo, la protección y el almacenamiento adecuados de información clasificada”.

Sin embargo, entre 2022 y 2025 Williams se habría comunicado en numerosas oportunidades por teléfono y mensaje de texto con el periodista y fue mencionado por su nombre en el libro.

"Courtney Williams hizo un juramento para proteger los secretos de nuestra nación como empleada apoyando a una unidad militar especial", dijo en un comunicado Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

El libro detalla experiencias de acoso sexual y discriminación que sufrió Williams cuando trabajó en el Fuerte Bragg, según WRAL TV.

El Departamento de Justicia dijo que después de la publicación del libro, Williams envió mensajes al autor en el que dijo que estaba "preocupada por la cantidad de información clasificada divulgada".

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Frente a la situación, Reid Davis, agente especial a cargo del FBI en Carolina del Norte aseguró que “cualquiera que divulgue información que juró proteger a un periodista para su publicación actúa de forma imprudente y egoísta, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra nación”.

En ese contexto, recalcó de forma contundente que “las tácticas y técnicas empleadas por la unidad militar estadounidense en este caso son información clasificada y solo deben compartirse con quienes cuenten con la autorización correspondiente y tengan necesidad de conocerla para proteger vidas estadounidenses”.

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