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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Estados Unidos

"Un gobierno elegido democráticamente", el objetivo de EE. UU. en Venezuela según confirmó el Departamento de Estado a NTN24

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
El proceso se llevará a cabo a través de un plan, diseñado por el secretario de Estado Marco Rubio, que contempla tres etapas: estabilización del país, recuperación económica y reconciliación política.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a NTN24 que su objetivo en Venezuela es lograr "una transición hacia un gobierno elegido democráticamente", mediante un proceso por fases bajo la dirección provisional de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

“El compromiso de Estados Unidos se centra en que Venezuela avance mediante un proceso por fases que cree las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, respondió el Departamento de Estado.

“Estados Unidos está colaborando con las autoridades provisionales de Venezuela, bajo la dirección de la presidenta Delcy Rodríguez, para impulsar el plan de tres fases del presidente para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, así como la transición hacia un gobierno elegido democráticamente”, agregaron.

Este plan, diseñado por el secretario de Estado Marco Rubio, contempla tres etapas: estabilización del país, recuperación económica y reconciliación política, que culminarían con la transición hacia un gobierno elegido democráticamente mediante un proceso electoral.

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Al respecto, Pedro Rojas, dirigente político del partido Primero Justicia, quien se encuentra en Washington cumpliendo una agenda con congresistas estadounidenses, valoró positivamente el pronunciamiento.

"Hemos creído desde el día uno, desde el tres de enero. La verdad, nunca hemos dudado de lo que Marco Rubio, como secretario de Estado, planteó sobre Venezuela", declaró.

Entretanto, Delcy Rodríguez anunció que se dirigirá al país con un mensaje sobre "cambios" y convocó al cese de las sanciones económicas. "Sé que en Venezuela uno de los consensos es rechazar las sanciones contra Venezuela, que cese ya, cese el bloqueo económico contra Venezuela para que Venezuela pueda respirar, pueda sanar heridas sociales", declaró la mandataria provisional.

Por su parte, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, confirmó que viajará a España el 18 de abril para reunirse con la diáspora venezolana.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, manifestó apertura a mantener un encuentro con ella, señalando que "no habría ningún inconveniente" si lo solicitara.

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