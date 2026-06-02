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María Corina Machado

"Venezuela está floreciendo de nuevo": María Corina Machado en discurso desde Oslo en el que remarcó que regresará pronto a su país

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz también afirmó este martes que quiere negociar una transición democrática en su país sin "rendición" ni "revancha".

La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este martes que Venezuela vive un momento especial en el que está floreciendo de nuevo y que su responsabilidad en medio de esa coyuntura es volver al país.

“Voy a regresar muy pronto a Venezuela. Venezuela está floreciendo de nuevo y mi responsabilidad es crear las condiciones para que nuestro país florezca de nuevo”, afirmó Machado en el Foro por la Libertad de Oslo.

La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz también afirmó este martes que quiere negociar una transición democrática en su país sin "rendición" ni "revancha".

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Machado no ha dejado de pugnar por una transición democrática desde que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas en una operación especial del ejército de Estados Unidos tras lo que fue sucedido por su hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

"Aquellos que desempeñan ahora el poder de forma interina deben haber reconocido algo que no querían ver ni querían; que Venezuela no puede estabilizarse, recuperarse ni gobernarse indefinidamente sin la mayoría democrática que se expresó el 28 de julio" de 2024, fecha de la última elección presidencial, dijo María Corina Machado en una intervención telemática en inglés ante el Oslo Freedom Forum.

"Por eso, la negociación es necesaria en este momento, no como rendición, ni como venganza, sino como un esfuerzo serio y firme por transformar una apertura política nueva en una solución democrática", agregó.

El 28 de julio de 2024 se celebró una elección presidencial en la que Machado, inhabilitada por la justicia afín al régimen venezolano, no pudo concurrir.

La oposición al chavismo estuvo representada en esos comicios por Edmundo González Urrutia, y denunció como un fraude la declaración de Nicolás Maduro como vencedor.

En las últimas semanas, Machado se ha mostrado dispuesta a negociar una transición con Delcy Rodríguez.

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Tras la captura y encarcelamiento de Maduro en Estados Unidos, el mandatario norteamericano Donald Trump se ha mostrado sin embargo agradecido con Rodríguez, nueva cabeza del régimen, que procedió a una serie de cambios, entre ellos una nueva ley de minería que abre de lleno el sector a las grandes petroleras norteamericanas.

Machado decidió regalar al republicano la medalla del Nobel de la Paz que le fue entregada en diciembre de 2025. Igualmente ha defendido la iniciativa norteamericana de sacar a Maduro del poder por la fuerza.

Aunque Trump elogió a Machado por su simbólico gesto, no la ha apoyado a ella ni a la oposición venezolana para que asuman el poder, y se ha mostrado escéptico sobre su capacidad para liderar la nación sudamericana.

Machado, a quien el régimen de Rodríguez considera una fugitiva, afirmó de nuevo que quiere regresar "muy pronto" a Venezuela, sin dar fechas.

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