Alpinistas rompen récord en el monte Everest; nunca antes tantos escaladores habían alcanzado la cima

Un número récord de alpinistas alcanzó la cima del Everest en un solo día desde la cara sur de la cima en Nepal, informaron las autoridades este jueves, estimando el total en unos 275.

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Uno de los picos más altos del mundo puede escalarse tanto desde el lado sur en Nepal como desde la cara norte en el Tíbet chino, pero las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.

El departamento de turismo de Nepal informó que se estima que unas 275 personas escalaron el pico de 8.849 metros (29.032 pies) el miércoles, señalando que un número mayor alcanzó ese pico en 2023 desde ambos lados.

Las autoridades dijeron que el número final se contabilizará tras verificar las escaladas, lo que requiere fotografías y declaraciones de la compañía de expedición y los guías del escalador.

"Este es el mayor número de cumbres de un solo día en la historia de expediciones al Everest que han alcanzado la cima del Everest", dijo Himal Gautam, portavoz del departamento, a AFP. "Todavía tenemos que verificar los datos oficiales, ya que debemos emitir certificados a su nombre", resaltó.

Cabe resaltar que, en 2023, un número mayor de montañeros de selecciones chinas y nepalíes alcanzaron la cima del Everest en un solo día, añadió sin dar cifras.

Un auge de la escalada ha convertido el montañismo en un negocio lucrativo en Nepal desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa realizaron la primera ascensión al Everest en 1953.

El país ha emitido un récord de 492 permisos para el Everest esta temporada, con una ciudad de tiendas instalada al pie de la montaña para escaladores y personal de apoyo.

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Aproximadamente 600 personas, incluidos montañeros y personal de apoyo, han escalado el Everest desde el inicio de la temporada de escalada de primavera de este año el mes pasado.

Las cifras elevadas han reavivado las preocupaciones sobre el hacinamiento en la montaña, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Nepal y China, especialmente si el mal tiempo acorta la ventana de ascenso. La temporada de escalada probablemente terminará en la primera semana de junio.