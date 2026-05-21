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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Everest

Alpinistas rompen récord en el monte Everest; nunca antes tantos escaladores habían alcanzado la cima

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Everest | Foto AFP
Everest | Foto AFP
"Este es el mayor número de cumbres de un solo día en la historia de expediciones al Everest que han alcanzado la cima del Everest", dijo Himal Gautam, portavoz del Ministerio de Turismo.

Un número récord de alpinistas alcanzó la cima del Everest en un solo día desde la cara sur de la cima en Nepal, informaron las autoridades este jueves, estimando el total en unos 275.

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Uno de los picos más altos del mundo puede escalarse tanto desde el lado sur en Nepal como desde la cara norte en el Tíbet chino, pero las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.

El departamento de turismo de Nepal informó que se estima que unas 275 personas escalaron el pico de 8.849 metros (29.032 pies) el miércoles, señalando que un número mayor alcanzó ese pico en 2023 desde ambos lados.

Las autoridades dijeron que el número final se contabilizará tras verificar las escaladas, lo que requiere fotografías y declaraciones de la compañía de expedición y los guías del escalador.

"Este es el mayor número de cumbres de un solo día en la historia de expediciones al Everest que han alcanzado la cima del Everest", dijo Himal Gautam, portavoz del departamento, a AFP. "Todavía tenemos que verificar los datos oficiales, ya que debemos emitir certificados a su nombre", resaltó.

Cabe resaltar que, en 2023, un número mayor de montañeros de selecciones chinas y nepalíes alcanzaron la cima del Everest en un solo día, añadió sin dar cifras.

Un auge de la escalada ha convertido el montañismo en un negocio lucrativo en Nepal desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa realizaron la primera ascensión al Everest en 1953.

El país ha emitido un récord de 492 permisos para el Everest esta temporada, con una ciudad de tiendas instalada al pie de la montaña para escaladores y personal de apoyo.

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Aproximadamente 600 personas, incluidos montañeros y personal de apoyo, han escalado el Everest desde el inicio de la temporada de escalada de primavera de este año el mes pasado.

Las cifras elevadas han reavivado las preocupaciones sobre el hacinamiento en la montaña, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Nepal y China, especialmente si el mal tiempo acorta la ventana de ascenso. La temporada de escalada probablemente terminará en la primera semana de junio.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
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