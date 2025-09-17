Exhiben misterioso fósil parecido al de un delfín de hace 12 millones de años que fue hallado en un país sudamericano

El esqueleto de un fósil parecido al delfín de unos 10 millones de años fue presentado el miércoles por paleontólogos de Perú, que afirman estaba bajo tierra en un desierto en la costa central del país que formaba parte del antiguo Océano Pacífico.

Los restos del fósil fueron encontrados en julio en el desierto de Ocucaje, una zona calurosa a unos 330 kilómetros al sur de Lima, dijo en una conferencia de prensa el paleontólogo Mario Urbina, que participó en el hallazgo.

"Ocucaje era una cosa muy especial", afirmó. "Los animales venían a reproducirse, era como un gran hotel, porque en esta parte de la costa había montañas que corrían paralelas a la costa y que servían de barrera a las corrientes marinas", contó.

Urbina, que ha presentado antes otros restos prehistóricos, manifestó que el desierto formaba parte de una capa geológica de mar que permaneció por 45 millones de años.

En enero de este año el equipo de arqueólogos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico estatal (INGEMET) presentó el fósil pariente de un tiburón blanco de 9 millones de años, en la zona desértica y seca en la cuenca de Pisco, considerada por investigadores como un cementerio de antiguas especies marinas.

Los investigadores del instituto, que presentaron por primera vez el fósil de la especie marsopa o antiguo delfín, afirmaron que el nuevo esqueleto descubierto en Ocucaje tiene una edad aproximada de unos "12 millones de años".

"Este fósil nos permite interpretar, como era la geografía del pasado, cómo es que los límites de la costa actual no eran siempre los mismos. Hace ocho millones de años era diferente el clima, diferente la línea de costa", indicó el geólogo del instituto, César Chacaltana, durante la presentación.

El paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra sostuvo al término de la rueda de prensa que se trata de "un animal similar a las marsopas actuales o chanchos de mar que viven en las costas peruanas".

"Tenemos un esqueleto casi completo, esto permite hacer más estudios de todo el animal, cómo se movía, cómo nadaba, qué comía o cuánto tiempo vivía", expuso, sobre los restos encontrados en Ocucaje, un desierto muy valorado por los paleontólogos.

Hace poco más de dos décadas fueron descubiertos los fósiles de dos ballenas enanas de cuatro patas, delfines, tiburones y otras especies del periodo del Mioceno, que comenzó hace 23 millones de años y finalizó hace unos 5 millones de años.

En otras regiones del Perú fuera de su costa también se han encontrado restos prehistóricos. En abril del 2024 expertos presentaron el cráneo fosilizado de delfín de río más grande conocido y que habitó la Amazonía hace unos 16 millones de años.