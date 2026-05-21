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Jueves, 21 de mayo de 2026
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José Luis Rodríguez Zapatero

"Existe un elevado riesgo de fuga": ONG Iustitia Europa pide prisión preventiva para el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, confirmó que la organización ha interpuesto una querella contra todo el consejo de ministros de Pedro Sánchez que participó en el acuerdo del rescate.

La ONG Iustitia Europa, reconocida como acusación popular en el caso contra el expresidente José Luis Rodríguez ZapateroJosé Luis Rodríguez Zapatero, solicitará al juez de la Audiencia Nacional que investigue también al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que ordene prisión preventiva para Zapatero.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, confirmó que la organización ha interpuesto una querella contra todo el consejo de ministros de Pedro Sánchez que participó en el acuerdo del rescate.

"No comprendemos por qué cuando intentaron dotar de apariencia de legalidad a este rescate no haya una responsabilidad que se haya derivado también de la posible influencia del presidente en aquellos miembros que tenían que decidir si acordaban el rescate o no de la compañía Plus Ultra", explicó Pardo.

La investigación se originó a partir de pesquisas judiciales en Francia y Suiza, donde se detectaron pagos irregulares en cuentas de supuestos testaferros.

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Según Pardo, se habría efectuado "un pago del uno por ciento del rescate de Plus Ultra por valor de 530 mil euros". Estas investigaciones también revelaron posibles vinculaciones con negocios relacionados con oro, petróleo y alimentos venezolanos.

El procedimiento judicial investiga supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y apropiación indebida, que podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión.

"Estamos ante una de las causas de corrupción seguramente más graves que ha tenido España", afirmó Pardo.

Respecto a la solicitud de prisión preventiva para Zapatero, quien debe declarar ante el juez el 2 de junio, Pardo argumentó que existe un "elevado riesgo de fuga". Según informaciones recientes, el expresidente tenía previsto viajar a República Dominicana y posteriormente a Caracas con tres familiares.

Pardo advirtió sobre la construcción de "un relato en el cual se está intentando acusar a jueces o a diferentes organizaciones como que el Poder Judicial no es independiente".

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