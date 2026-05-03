Conquista la taquilla mundial: la cifra con la que ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ se convierte en uno de los mejores estrenos del 2026

La cinta protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, llegó pisando fuerte en la taquilla internacional convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del 2026.

La esperada secuela de la icónica película sobre la industria de la moda superó las expectativas de Disney al recaudar 77 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que en resto del mundo obtuvo la impresionante cifra de los 156 millones de dólares.

En total, la comedia dramática ha obtenido una recaudación de 233,6 millones de dólares durante su primer fin de semana, obteniendo buenos comentarios por parte del público, el cual, seguramente seguirá acompañando a la cinta en las siguientes semanas.

‘El Diablo Viste a la Moda 2’ superó los resultados de taquilla que dejó su primera entrega, que en 2006 recaudó 27,5 millones de dólares en Estados Unidos, sin ajustes de inflación.

Asimismo, esta segunda entrega se convirtió en el cuarto mejor estreno de una película en Estados Unidos en lo que va del año, al quedar detrás de la taquillera Michael, (97,5 millones de dólares), ‘Super Mario Galaxy: La película’ (131 millones de dólares) y ‘Project Hail Mary’ (80 millones de dólares).

Por lo pronto, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ está recuperando su inversión, la cual fue una generosa cifra de 100 millones de dólares, superando por mucho a la modesta inversión que obtuvo la primera entrega, 40 millones de dólares, según reportó Variety.

“Muy pocas comedias dramáticas logran este éxito una sola vez, y mucho menos una segunda vez con mayor recaudación”, comentó el analista David A. Gross, editor del boletín informativo sobre taquilla FranchiseRe.

‘El Diablo Viste a la Moda’ está basado en la novela de Lauren Weisberg, publicada en 2003, quien tomó elementos de su experiencia personal cuando trabajó como asistente de la icónica jefe de Vogue, Anna Wintour, quien aparentemente inspiró el personaje de ‘Miranda Priestly’.

De hecho, esta segunda parte retrata cómo la Revista Runway está pasando por una crisis debido a la llegada de las redes sociales, por lo que ‘Miranda Priestly’ tendrá que trabajar con su antigua asistente ‘Andy’, lo que las llevará a una serie de circunstancias que desencadenaran una serie de eventos inesperados.