NTN24
Domingo, 03 de mayo de 2026
Domingo, 03 de mayo de 2026
El diablo viste a la moda

Conquista la taquilla mundial: la cifra con la que ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ se convierte en uno de los mejores estrenos del 2026

mayo 3, 2026
Por: Miguel Pedreros
Meryl Streep en la premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’-Foto: EFE
Meryl Streep en la premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’-Foto: EFE
La película ha obtenido buenos comentarios por parte de la crítica y el público.

La cinta protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, llegó pisando fuerte en la taquilla internacional convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del 2026.

La esperada secuela de la icónica película sobre la industria de la moda superó las expectativas de Disney al recaudar 77 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que en resto del mundo obtuvo la impresionante cifra de los 156 millones de dólares.

En total, la comedia dramática ha obtenido una recaudación de 233,6 millones de dólares durante su primer fin de semana, obteniendo buenos comentarios por parte del público, el cual, seguramente seguirá acompañando a la cinta en las siguientes semanas.

‘El Diablo Viste a la Moda 2’ superó los resultados de taquilla que dejó su primera entrega, que en 2006 recaudó 27,5 millones de dólares en Estados Unidos, sin ajustes de inflación.

o

Asimismo, esta segunda entrega se convirtió en el cuarto mejor estreno de una película en Estados Unidos en lo que va del año, al quedar detrás de la taquillera Michael, (97,5 millones de dólares), ‘Super Mario Galaxy: La película’ (131 millones de dólares) y ‘Project Hail Mary’ (80 millones de dólares).

Por lo pronto, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ está recuperando su inversión, la cual fue una generosa cifra de 100 millones de dólares, superando por mucho a la modesta inversión que obtuvo la primera entrega, 40 millones de dólares, según reportó Variety.

“Muy pocas comedias dramáticas logran este éxito una sola vez, y mucho menos una segunda vez con mayor recaudación”, comentó el analista David A. Gross, editor del boletín informativo sobre taquilla FranchiseRe.

‘El Diablo Viste a la Moda’ está basado en la novela de Lauren Weisberg, publicada en 2003, quien tomó elementos de su experiencia personal cuando trabajó como asistente de la icónica jefe de Vogue, Anna Wintour, quien aparentemente inspiró el personaje de ‘Miranda Priestly’.

o

De hecho, esta segunda parte retrata cómo la Revista Runway está pasando por una crisis debido a la llegada de las redes sociales, por lo que ‘Miranda Priestly’ tendrá que trabajar con su antigua asistente ‘Andy’, lo que las llevará a una serie de circunstancias que desencadenaran una serie de eventos inesperados.

Temas relacionados:

El diablo viste a la moda

taquilla

Taquilla norteamericana

Meryl Streep

Estrenos

Películas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“De verdad que es una gran burla para el país”: Avilio Troconiz cuestiona las palabras de Delcy frente a la crisis energética que afronta el estado de Zulia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bajo una sola voz: venezolanos se reunieron en distintas ciudades del mundo para exigir la liberación de los presos políticos del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Félix Plasencia

"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Más de Entretenimiento

Ver más
Jaafar Jackson | Foto AFP
Michael Jackson

Esta es la colombiana vinculada a Michael Jackson y al ‘biopic’ del cantante: quién es

Katie James, cantante colombiana.
Música

La hija de europeos que canta bambuco: Katie James narra su historia y cómo se convirtió en referente de la música colombiana

Karol G en Coachella | Foto AFP
Karol G

"No sientan miedo, sientan orgullo": Karol G hace historia como la primera latina en encabezar Coachella

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luna | EFE
Artemis II

"Hay muchas evidencias": astrofísico descarta teorías de la conspiración que apuntan a que el hombre nunca fue a la Luna y resalta perfección de Artemis II

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Delcy Rodríguez es corresponsable y cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 27 años": Juan Pablo Guanipa

Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
La Vinotinto

Jefferson Savarino rompió el silencio tras las declaraciones de Salomón Rondón y le respondió al capitán de La Vinotinto

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

Jaafar Jackson | Foto AFP
Michael Jackson

Esta es la colombiana vinculada a Michael Jackson y al ‘biopic’ del cantante: quién es

Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Maduro capturado

"A Venezuela la tomé en 45 minutos": Trump habla, en medio de conflicto con el régimen iraní, sobre operación para capturar a Maduro

Oscar Schmidt | Foto AFP
Baloncesto

Murió “Mano Santa”, leyenda del básquet que ostentó importantes récords durante 25 temporadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre