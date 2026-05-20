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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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José Luis Rodríguez Zapatero

Menciones a Delcy Rodríguez como "La dama": esto dice el documento de imputación contra Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y corrupción

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Jorge Buxadé, eurodiputado y jefe de delegación de Vox, aseguró en NTN24 que han “solicitado la retirada del pasaporte y el ingreso en prisión provisional” del exmandatario.

La Audiencia Nacional de España ha emitido un auto de imputación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos relacionados con blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. El documento judicial de 85 páginas detalla presuntas prácticas corruptas en el rescate financiero de 53 millones de euros a la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra durante el gobierno de Pedro Sánchez.

La investigación, que cuenta con la cooperación de la justicia Estados Unidos, revela interceptaciones de comunicaciones que vincularían directamente a Zapatero con Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano.

Listo para viajar a reunirse con la dama y ministro petróleo”, dice, según el auto, una de las conversaciones con los implicados.

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Según el auto judicial, Rodríguez es identificada en los mensajes como "La Dama" que controlaba la asignación de buques petroleros y con quien debían negociarse las operaciones de petróleo dado su cargo como ministra del Petróleo de la dictadura de Maduro.

El documento describe una presunta red de influencias que habría creado una triangulación entre España, Venezuela y China para realizar negocios irregulares de petróleo, derivados y oro. Las comunicaciones interceptadas indican que en Dubái se habría establecido una empresa offshore para el desvío de dinero, y que los potenciales compradores de petróleo venezolano debían "canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada" liderada por Zapatero.

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Jorge Buxadé, eurodiputado y jefe de delegación de Vox, aseguró en NTN24 que han “solicitado la retirada del pasaporte y el ingreso en prisión provisional”. “Porque concurren en José Luis Rodríguez Zapatero todos los motivos para que entre en prisión: el riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas y alarma social”, resaltó.

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