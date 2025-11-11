NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Aviación

Avión de Avianca aterriza de emergencia con una turbina en llamas tras el impacto de un ave

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión de Avianca - AFP
El vuelo AV4892 de la aerolínea colombiana cubría ruta nacional Popayán-Bogotá.

Un avión de la aerolínea colombiana Avianca tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una turbina en llamas luego del impacto de un ave.

Según indicó la compañía, se trató del vuelo AV4892 que cubría ruta Popayán-Bogotá que tuvo que aterrizar preventivamente en el aeropuerto Alfonso Bonilla de la ciudad de Cali.

Ante el incidente, la aeronave siguió los procedimientos establecidos y el avión aterrizó a las 12:10 pm sin inconvenientes, pero el impacto de ave afectó uno de sus motores.

“Los pasajeros fueron reacomodados en otro avión para que pudieran dar continuidad a sus planes de viaje”, precisó Avianca en un comunicado.

En videos compartidos mediante las plataformas digitales se pudo observar al avión realizando maniobras cuando una de sus turbinas aparentemente mostraba signos de fuego.

Tras el inconveniente, Avianca hizo un llamado de urgencia a las autoridades competentes “para reforzar estrategias de mitigación de presencia de aves en los aeropuertos del país, en sus alrededores y en las trayectorias de aproximación y salida de los vuelos”.

De acuerdo con expertos, este tipo de incidentes en donde se ven involucradas aves son más comunes de lo normal y suelen ocurrir durante el despegue o el aterrizaje de aeronaves.

“Avianca invita a que se establezcan mesas de trabajo entre autoridades, concesionarios y otros grupos de interés, para orientar acciones en los aeropuertos con mayores indicadores”, concluyó la aerolínea.

