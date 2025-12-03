El telescopio James Webb descubre una galaxia espiral casi idéntica a la Vía Láctea que desafía los modelos de formación del universo

Los científicos indios Rashi Jain y Yogesh Wadadekar detectaron a través del telescopio espacial James Webb una galaxia similar a nuestra Vía Láctea, y según sus registros el sistema se formó cuando el cosmos tenía apenas 1.500 millones de años.

El cuerpo celeste recibió el nombre de “Alaknanda”. Según el medio Eurek, su nombre fue en honor al río del Himalaya, una fuente gemela del Ganges junto Madakini.

Alaknanda es una galaxia que cuenta con dos amplios brazos espirales que rodean una región central brillante y redondeada, con una extensión de aproximadamente unos 30.000 años luz.

Anualmente, esta galaxia produce nuevas estrellas, cuya masa equivale aproximadamente a 60 veces la masa de nuestro Sol.

Estos datos explican que el ritmo es unas 20 veces superior al de la Vía Láctea actual, alrededor de la mitad de las estrellas de Alaknanda se formaron en tan solo 200 millones de años.

Jain, autor principal de estudio, explica que “Alaknanda posee la madurez estructural que asociamos con galaxias miles de millones de años más antiguas”.

Asimismo, expresa su sorpresa ya que no es fácil encontrar un disco “tan bien organizado, en esta época nos indica que los procesos físicos que impulsan la formación de galaxias” como aceración de gas, asentamiento del disco y posiblemente el desarrollo de ondas de densidad espirales “pueden operar con mucha más eficiencia de lo que predicen los modelos actuales. Esto nos obliga a replantear nuestro marco teórico”.

Por su parte, Wadadekar, coautor de estudio, resaltó que “Alaknanda revela que el universo primitivo fue capaz de formar galaxias mucho más rápido de lo que esperábamos”.

No obstante, los científicos están trabajando para descubrir cómo le surgieron los brazos espirales al objeto espacial Alaknanda.

Finalmente, citando la información de la página Eurek, si las galaxias pudieron madurar tan rápidamente el universo primitivo era un lugar mucho más dinámico y fértil de lo que se imagina, y las condiciones para la formación de mundos como el nuestro podrían haber surgido antes de lo que se creía.