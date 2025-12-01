Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

La selección Colombia regresa a un Mundial de fútbol después de ocho años sin asistir desde la última vez que participó en Rusia 2018.

La clasificación de la Tricolor al Mundial, después de un rendimiento sostenido en la fase de Eliminatorias Sudamericanas y llegar a la final de la Copa América, ha generado una gran ilusión en la afición de cara a la cita orbital.

Es por eso que miles de aficionados sueñan con ver a la selección cafetera en el Mundial 2026 y para ello han acudido en masa para acceder a la compra de entradas. No obstante, la restricción de la visa para ingresar a Estados Unidos ha representado una barrera para los hinchas tricolor.

Es por eso que la FIFA ha presionado al gobierno estadounidense para agilizar los procesos de visado en la región latinoamericana y específicamente en Colombia.

Las embajadas de Estados Unidos en los países de la región han habilitado más citas para visas y han prometido agilizar los procesos para que los aficionados puedan apoyar a la selección en el Mundial de 2026.

En este sentido, recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia habilitó una nueva sede consular con el propósito de que los aficionados colombianos puedan acceder de manera rápida a la solicitud de visas.

En las últimas horas, la embajada en Bogotá anunció la designación de la sede en Ciudad de Panamá como sección consular de apoyo para que los colombianos tramiten su visa.

“La ciudad de Panamá ha sido designada como la sección consular de apoyo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 para ciudadanos colombianos que soliciten visas de visitante B1/B2”, anunció la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

De esa manera, los aficionados colombianos podrán acceder a citas más rápido en la capital panameña que el tiempo estimado de demora en la sede en Bogotá.

“A partir del 6 de noviembre de 2025, los ciudadanos colombianos podrán programar citas para el tipo de visa B1/B2 en Ciudad de Panamá para entrevistas a partir del 1 de diciembre de 2025”, informó la sede consular.

Los solicitantes de visa colombianos que deseen programar citas para la visa tipo B1/B2 en la Ciudad de Panamá deben seguir los siguientes pasos:

Abrir una cuenta en el Sistema de citas: https://ais.usvisa-info.com/es-pa/niv Agregar información del solicitante de visa.

Solo los ciudadanos colombianos que posean un pasaporte colombiano y soliciten una visa tipo B1/B2 pueden optar por presentar su solicitud de visa en la Ciudad de Panamá.

3.. Pagar la tarifa de solicitud de visa. Los pagos de la tarifa de visa realizados previamente en Colombia no se pueden transferir para programar una cita para la visa B1/B2 en la Ciudad de Panamá.

4. Programe una cita en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá.

a. Por favor tenga en cuenta: Durante el proceso de programación de citas, los solicitantes colombianos deben seleccionar una oficina de entrega o una dirección de entrega en Panamá donde recibirán su pasaporte/visa si se aprueba.

b. Planifique con anticipación, ya que si se aprueba su solicitud de visa, podrían transcurrir más de una semana desde la cita para la visa hasta que los documentos estén disponibles para su recolección. Los documentos no se pueden enviar por servicio de correo a Colombia (ni a ningún otro país fuera de Panamá).

5. Presentarse en persona en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Panamá el día de la cita programada para la visa.

Cabe recordar que esta es una excepción que hace la Embajada de Estados Unidos en Colombia debido al Mundial de 2026, ya que, como requisito que entró en vigor este año, solamente se puede tramitar la visa en el país de residencia.