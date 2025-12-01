NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

diciembre 1, 2025
Por: Luis Cifuentes
Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Colombia es uno de los países que más ha solicitado entradas para asistir a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección Colombia regresa a un Mundial de fútbol después de ocho años sin asistir desde la última vez que participó en Rusia 2018.

La clasificación de la Tricolor al Mundial, después de un rendimiento sostenido en la fase de Eliminatorias Sudamericanas y llegar a la final de la Copa América, ha generado una gran ilusión en la afición de cara a la cita orbital.

Es por eso que miles de aficionados sueñan con ver a la selección cafetera en el Mundial 2026 y para ello han acudido en masa para acceder a la compra de entradas. No obstante, la restricción de la visa para ingresar a Estados Unidos ha representado una barrera para los hinchas tricolor.

o

Es por eso que la FIFA ha presionado al gobierno estadounidense para agilizar los procesos de visado en la región latinoamericana y específicamente en Colombia.

Las embajadas de Estados Unidos en los países de la región han habilitado más citas para visas y han prometido agilizar los procesos para que los aficionados puedan apoyar a la selección en el Mundial de 2026.

En este sentido, recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia habilitó una nueva sede consular con el propósito de que los aficionados colombianos puedan acceder de manera rápida a la solicitud de visas.

En las últimas horas, la embajada en Bogotá anunció la designación de la sede en Ciudad de Panamá como sección consular de apoyo para que los colombianos tramiten su visa.

La ciudad de Panamá ha sido designada como la sección consular de apoyo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 para ciudadanos colombianos que soliciten visas de visitante B1/B2”, anunció la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

De esa manera, los aficionados colombianos podrán acceder a citas más rápido en la capital panameña que el tiempo estimado de demora en la sede en Bogotá.

o

A partir del 6 de noviembre de 2025, los ciudadanos colombianos podrán programar citas para el tipo de visa B1/B2 en Ciudad de Panamá para entrevistas a partir del 1 de diciembre de 2025”, informó la sede consular.

Los solicitantes de visa colombianos que deseen programar citas para la visa tipo B1/B2 en la Ciudad de Panamá deben seguir los siguientes pasos:

  1. Abrir una cuenta en el Sistema de citas: https://ais.usvisa-info.com/es-pa/niv
  2. Agregar información del solicitante de visa.
    Solo los ciudadanos colombianos que posean un pasaporte colombiano y soliciten una visa tipo B1/B2 pueden optar por presentar su solicitud de visa en la Ciudad de Panamá.

3.. Pagar la tarifa de solicitud de visa. Los pagos de la tarifa de visa realizados previamente en Colombia no se pueden transferir para programar una cita para la visa B1/B2 en la Ciudad de Panamá.

4. Programe una cita en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá.

a. Por favor tenga en cuenta: Durante el proceso de programación de citas, los solicitantes colombianos deben seleccionar una oficina de entrega o una dirección de entrega en Panamá donde recibirán su pasaporte/visa si se aprueba.

b. Planifique con anticipación, ya que si se aprueba su solicitud de visa, podrían transcurrir más de una semana desde la cita para la visa hasta que los documentos estén disponibles para su recolección. Los documentos no se pueden enviar por servicio de correo a Colombia (ni a ningún otro país fuera de Panamá).

5. Presentarse en persona en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Panamá el día de la cita programada para la visa.

Cabe recordar que esta es una excepción que hace la Embajada de Estados Unidos en Colombia debido al Mundial de 2026, ya que, como requisito que entró en vigor este año, solamente se puede tramitar la visa en el país de residencia.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Selección Colombia

Panamá

Embajada

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Actualidad

Ver más
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Fuerza terrestre de Ecuador. (EFE)
Ecuador

¿Cómo se explican las situaciones de violencia que azotan a Ecuador?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Lucas Paquetá | Foto: AFP
Futbolistas

Lucas Paquetá explotó tras acusaciones de estar involucrado en apuestas deportivas por su expulsión contra el Liverpool: “ridículo lo que he soportado”

Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Eliminatorias mundialistas

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026: en los diferentes repechajes aparecen combinados como Italia, Suecia, Panamá y Bolivia

Nicole Pinilla en On The Road
On the Road

El reinado que cambió su destino: la historia de Nicole Pinilla contada desde New York

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Colombia

Gustavo Petro aseguró que viajará a Nueva York a reunión de la ONU pese a sanciones de Estados Unidos

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Jugadores de Estudiantes de La Plata | Foto: EFE
AFA

La AFA anunció dura sanción contra Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo de campeones a los jugadores de Rosario Central

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre