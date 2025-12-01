Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

El pasado 30 de noviembre los hondureños acudieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente, quien los gobernará por los próximos cuatro años.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún se encuentra realizando el conteo de los votos, con más del 57% del escrutinio se ha logrado establecer que la derecha volverá a gobernar en el país centroamericano.

Según el más reciente reporte del CNE, el candidato conservador Nasry Asfura encabeza la decisión del pueblo hondureño, quien aventaja por un leve porcentaje a Salvador Nasralla. Los dos con una ideología de derecha superan a la izquierdista y candidata del partido de gobierno 'Libre', Rixi Moncada, que ocupa el tercer lugar.

Para conocer más detalles de esta jornada, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Leonel Armando Espinosa, docente universitario y corresponsal CGTN en Honduras, quien entregó detalles de lo que han sido estos comicios electorales.

Para el experto, estas elecciones han estado marcadas por “muchas sorpresas donde la derecha triunfó sobre la izquierda, el partido oficialista, el partido de gobierno”.

En cuanto a hechos que generaron zozobra antes de la jornada, mencionó que no lograron amedrentar las decisiones del pueblo hondureño.

Para el académico, según los registros, “fueron pocos los lugares en los que se presentaron incidentes” por parte de los colectivos del partido de gobierno.

Según Leonel Armando Espinosa, la ciudadanía no se sometió a este tipo de situaciones y, por el contrario, los hondureños escucharon “el llamado que se hizo por todos los sectores: iglesias, Cámara de Comercio y la academia”, un llamado con el que se buscaba “evitar seguir con el socialismo democrático que actualmente es la tendencia de la presidenta Xiomara Castro”.

En cuanto a la participación ciudadana, de acuerdo a cifras preliminares, la abstinencia al voto superó a la cantidad de electores. “Estamos hablando de un 48% de participación y un 52% de abstención, que no participaron (…) lo cual genera preocupación”, indicó Espinosa.

Para finalizar, el experto Leonel Armando Espinosa dejó claro que, en Honduras, así la diferencia sea mínima, no existe ni el “empate técnico” ni la “segunda vuelta”.