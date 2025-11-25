Un legado que busca ser heredado: padre de Neymar anuncia la compra de la marca de Pelé

Más allá de ser uno de los nombres más importante de todos los tiempos en el mundo del fútbol, también se ha convertido en una marca cuyo legado se intentará proteger.

‘Pelé’, más que el apodo del considerado ‘Rey’ de fútbol Edson Arantes do Nascimento, es también una marca que ahora será heredada por el entorno del apodado ‘Príncipe’.

Así lo anunció el padre del futbolista brasileño Neymar, quien informó que adquirió la marca del fallecido futbolista con el fin de “realzar su identidad”.

Neymar Santos Sr, padre del jugador del Santos, afirmó durante una conferencia de prensa que compró la marca ‘Pelé’.

Según explicó, el haber comprado la icónica marca del tricampeón mundial es algo que lo llena de orgullo.

La compra se hizo por parte de NS Sport, su agencia deportiva, y con la cual busca traer a la marca al “momento actual”.

Con esto, ahora NS Sport podrá explotar comercialmente la imagen y nombre del legendario futbolista brasileño que falleció el 29 de diciembre de 2022.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, las negociaciones por la adquisición por la compra de la marca ascendieron a 18 millones de dólares.

En un acto en el Museo de Pelé, en Santos, ciudad del litoral de Sao Paulo que inmortalizó el legendario exfutbolista, Neymar Santos aseguró que esto es “solo el comienzo”.

“Es el comienzo del trabajo, un trabajo desafiante, motivador para nosotros. Estamos muy emocionados”, afirmó el padre de Neymar.

El Museo de Pelé tenía instalada una enorme pantalla verde, con el logo de la marca del exjugador.

"Brasil habla muchas lenguas, pero siempre ha tenido un idioma universal: su nombre es Pelé", dice un mensaje conjunto publicado este martes en las cuentas oficiales de Pelé y NR Sports, con un video en el que se ven goles del mito.

El nombre de Pelé es famoso en el mundo del deporte por haber ganado con la ‘verdeamarela’ tres copas del mundo en: Suecia 1959, Chile 1962 y México 1970.

Por mucho tiempo, antes de que los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo aparecieran en la escena e incluso entonces, Pelé fue considerados por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

El anuncio de la compra de su marca llega tras la semana de conmemoración del gol 1.000 del exjugador conocido también como el ‘Rey’.

El 19 de noviembre de 1969, en el mítico estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, Pelé anotó desde el punto penal el milésimo de los 1.283 goles que se le atribuyen en su país, en la victoria por 2-1 del Santos contra el Vasco da Gama.

Ahora, la marca del ‘Rey’ Pelé será heredada por el entorno del considera ‘Príncipe’ Neymar, algo que la familia del fallecido futbolista intentó hacer, pero no consiguió.

La familia de Pelé, encabezada por su hijo mayor, Edinho, intentó sin éxito comprar la marca tras la muerte del ídolo.

Sin embargo, la adquisición de la marca fue una misión del entorno de Neymar, futbolista que a sus 33 años está de vuelta en el viejo club de Pelé.