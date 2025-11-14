El ‘Bolillo’ Gómez se quedó sin posibilidad de igualar récord de técnico que clasificó con cuatro selecciones distintas a la Copa del Mundo

El técnico colombiano Hernán Darío Gómez, conocido como ‘el Bolillo’, perdió el jueves toda posibilidad de igualar el récord del bosnio Vahid Halilhodziz que seguirá siendo el único hombre que ha clasificado a cuatro selecciones diferentes a la Copa del Mundo.

Gómez se quedó sin la opción de meterse en lo más alto de los libros de historia tras quedarse fuera matemáticamente con la selección de El Salvador del Mundial de 2026 que se cumplirá en Estados Unidos, México y Canadá.

El 'Bolillo' había clasificado a la Copa del Mundo, previamente, en 1998, 2002 y 2018, a las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá, respectivamente.

Las opciones mundialistas de El Salvador quedaron enterradas luego de la dolorosa derrota del jueves por 4 a 0 ante Surinam.

Surinam, con un fútbol muy vistoso basado en robar el balón, correr por banda y centrar al área, fue muy superior ante El Salvador, que lució inocente y sin recursos para crear peligro.

En la primera parte, Surinam pudo anotar con un disparo al larguero, pero fue la excepción, ya que la delantera del equipo caribeño no logró conectar grandes combinaciones entre Sheraldo Becker, Chery y Margaret.

Sin embargo, logró ir con ventaja al descanso al anotar Chery una pena máxima que inició en un despiste garrafal de los salvadoreños para defender una falta.

En la reanudación, Surinam desató el baile y la euforia de su afición, que vio como en el último cuarto de hora su equipo se floreó, mientras El Salvador apagó su poca chispa conforme caían los goles.

Margaret marcó el segundo, tras aprovechar un rebote y fusilar al portero. El tercero también fue de él, al empujar la redonda a placer después de una internada por banda izquierda. Klas puso la puntilla con un remate desde el centro del área cuando ya no había rival.

Surinam y Panamá se jugarán su pase directo al Mundial de Norteamerica 2026 en la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, tras vencer este jueves respectivamente a El Salvador y Guatemala, también eliminada de la carrera mundialista en el Grupo A.

Panamá ganó 3-2 en su visita a Guatemala con goles de Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72'), en un duelo disputado en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

A falta de una jornada, a disputarse el próximo martes, Surinam y Panamá lideran el Grupo A con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3, ya sin opción.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo y, para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.