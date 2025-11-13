NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Sebin secuestró a dirigente de Vente Venezuela tras allanar varias viviendas de sus allegados y sembrar terror en la familia

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Edgar Salas Pinilla
Edgar Salas Pinilla
Los casos de desapariciones forzadas se cuentan a diario en Venezuela.

A Edgar Salas Pinilla lo buscaron durante varios días.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, encapuchados, llegaron a la casa de su ex esposa, también de su hijo, y sin mediar palabra allanaban para llevárselo.

o

Es coordinador de Organización de Vente Venezuela, el partido de la opositora María Corina Machado, hoy en la clandestinidad.

Había ejercido su liderazgo en la parroquia Concepción, municipio Iribarren del estado Lara y finalmente lo desaparecieron el 7 de noviembre.

La organización denunció a través de su cuenta oficial de X que tanto la residencia de la exesposa y el hijo de Salas fueron allanadas sin orden judicial.

Durante el operativo, los funcionarios intentaron sembrar evidencia falsa, amenazado a la familia y sometido a sus miembros a un asedio constante, denuncia Vente Venezuela.

Sus familiares desconocen su paradero.

Vente Venezuela instó a las autoridades a respetar la integridad y los derechos del dirigente político, y recordó que este tipo de acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, prohibidas por la legislación nacional e internacional.

 

