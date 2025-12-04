María Corina Machado se pronuncia sobre importancia del Nobel para "la libertad de Venezuela" e invita a marchas

La líder opositora María Corina Machado se pronunció este jueves sobre la importancia del Nobel de Paz e invitó al pueblo venezolano a marchar por la libertad del país.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Machado convocó este 6 de diciembre a los venezolanos a hacer parte de la marcha por la Paz y la Libertad en más de 20 países y 80 ciudades del mundo.

“Mientras el régimen intente esconder este reconocimiento, los venezolanos vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo”, indica el comunicado.

Asimismo, la líder opositora agradeció por los mensajes de apoyo y pidió a su pueblo seguir luchando por un futuro mejor para Venezuela.

“Vivimos momentos en los que nuestro país necesita más entrega porque ahora todos estos años de lucha, la dignidad del pueblo venezolano ha sido reconocida con el premio Nobel de paz”, dijo.

De acuerdo con Machado, este reconocimiento “convoca a los venezolanos a ser aún más firmes y completar la tarea para lograr la libertad del país”.

María Corina Machado, la intrépida líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025.

VEA TAMBIÉN Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana o

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", señaló el organismo.

La opositora vive en la clandestinidad desde después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó victorioso pese al evidente fraude.

La tenacidad de la 'Dama de hierro' ha sido reconocida mundialmente, lo que la ha llevado a ser el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a Venezuela.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".