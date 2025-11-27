NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Justicia española

Exministro cercano al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión domiciliaria

noviembre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos - Foto AFP
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos - Foto AFP
José Luis Ábalos es investigado por un complejo caso que indaga sobre las ventas irregulares de mascarillas a administraciones durante la pandemia del covid-19.

El exministro de Transportes de España José Luis Ábalos y antiguo colaborador cercano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión este jueves por un juez mientras es investigado por un presunto caso de corrupción.

Su exasistente, Koldo García, implicado también en este complejo caso que indaga sobre las ventas irregulares de mascarillas a administraciones durante la pandemia del covid-19, deberá ingresar igualmente en prisión provisional para evitar riesgo de fuga, según precisó el magistrado en un comunicado.

o

"Además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo", explica la nota refiriéndose a Ábalos —relevado de su puesto como ministro en 2021, pero todavía diputado— y García.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya había solicitado a comienzos de mes que ambos, así como el empresario Víctor de Aldama, fueran enviados a juicio por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

En su escrito de acusación, hecho público el 19 de noviembre, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama pidió siete años.

o

El Ministerio Público denunció en su escrito el "ánimo de enriquecimiento" de los tres investigados, que había concluido un "convenio criminal", en el que "cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario".

Los tres, añade la Fiscalía, aprovecharon la posición ocupada por Ábalos dentro del gobierno español para "favorecer (...) la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

Esta investigación, con múltiples vertientes, también incluyó indirectamente al exnúmero tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, quien sucedió en este puesto clave a Ábalos y a quien también se investigando por corrupción.

Sin embargo y tras cinco meses en prisión provisional, Cerdán salió la semana pasada en libertad condicional.

Pedro Sánchez se ha disculpado en varias ocasiones por estos casos ante los españoles, aunque asegura que los desconocía por completo y que el PSOE nunca ha tenido una financiación ilegal.

o

Hace una semana Sánchez tuvo que encajar otro duro golpe con la condena al fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno en 2022, por revelación del secreto judicial al considerarse probado que difundió información confidencial sobre el novio de una figura de la oposición de derecha.

Temas relacionados:

Justicia española

Pedro Sánchez

España

Prisión

Tribunal

Ministros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Judicial

Ver más
Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Argentina

La expresidente Cristina Kirchner se enfrenta a nuevo juicio por presunta corrupción en Argentina mientras cumple arresto domiciliario por otro caso

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Cristina Fernández corrupción

Justicia argentina ordena decomisar bienes por 500 millones de dólares a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (AFP)
Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encontraba en prisión domiciliaria, fue enviado a una cárcel por "riesgo de fuga"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios | Foto: EFe
Aryna Sabalenka

Confirman fecha y lugar en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios revivirán la mítica ‘Batalla de los Sexos’

Sebastián Villa, jugador colombiano de Independiente Rivadavia / FOTO: EFE
Fútbol

Sebastián Villa, héroe del primer título de Independiente Rivadavia en Argentina, le dedicó el triunfo a uno de los técnicos que siempre creyó en él

Reinaldo Rueda afectado por la eliminación de Honduras del Mundial 2026 - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

"Perdón": así fue el sentido momento en el que técnico colombiano se disculpó por no poder clasificar a Honduras al Mundial

Buque y despliegue militar de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

¿Es posible un ataque de Estados Unidos en Venezuela en los próximos días? Esto dijo analista en NTN24

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Argentina

La expresidente Cristina Kirchner se enfrenta a nuevo juicio por presunta corrupción en Argentina mientras cumple arresto domiciliario por otro caso

Museo del Louvre - Canva
Museo

El Museo del Louvre tomó importantes medidas tras mediático robo: "No podemos seguir así"

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia - Foto AFP
Bolivia

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia en medio de la peor crisis económica que enfrenta el país en cuatro décadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre