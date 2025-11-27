Exministro cercano al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión domiciliaria

El exministro de Transportes de España José Luis Ábalos y antiguo colaborador cercano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión este jueves por un juez mientras es investigado por un presunto caso de corrupción.

Su exasistente, Koldo García, implicado también en este complejo caso que indaga sobre las ventas irregulares de mascarillas a administraciones durante la pandemia del covid-19, deberá ingresar igualmente en prisión provisional para evitar riesgo de fuga, según precisó el magistrado en un comunicado.

VEA TAMBIÉN España asegura que protegerá a sus aerolíneas ante ultimátum del régimen de Maduro o

"Además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo", explica la nota refiriéndose a Ábalos —relevado de su puesto como ministro en 2021, pero todavía diputado— y García.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya había solicitado a comienzos de mes que ambos, así como el empresario Víctor de Aldama, fueran enviados a juicio por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

En su escrito de acusación, hecho público el 19 de noviembre, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama pidió siete años.

VEA TAMBIÉN Pedro Sánchez ignora las críticas y dice que su gobierno "cumplió con las responsabilidades" en las inundaciones de Valencia o

El Ministerio Público denunció en su escrito el "ánimo de enriquecimiento" de los tres investigados, que había concluido un "convenio criminal", en el que "cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario".

Los tres, añade la Fiscalía, aprovecharon la posición ocupada por Ábalos dentro del gobierno español para "favorecer (...) la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

Esta investigación, con múltiples vertientes, también incluyó indirectamente al exnúmero tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, quien sucedió en este puesto clave a Ábalos y a quien también se investigando por corrupción.

Sin embargo y tras cinco meses en prisión provisional, Cerdán salió la semana pasada en libertad condicional.

Pedro Sánchez se ha disculpado en varias ocasiones por estos casos ante los españoles, aunque asegura que los desconocía por completo y que el PSOE nunca ha tenido una financiación ilegal.

VEA TAMBIÉN Pedro Sánchez evitó de calificar a Maduro como dictador, evadió preguntas sobre nexos con el régimen y negó haber hablado con Delcy Rodríguez o

Hace una semana Sánchez tuvo que encajar otro duro golpe con la condena al fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno en 2022, por revelación del secreto judicial al considerarse probado que difundió información confidencial sobre el novio de una figura de la oposición de derecha.