Domingo, 25 de enero de 2026
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exdiputado Johny Rivas se refirió a lo dicho por Delcy Rodríguez de lograr acuerdos con la oposición venezolana a través del diálogo y puntualizó que para lograrlo, no debe haber ningún preso político.

El régimen de Venezuela vuelve a invocar el diálogo, presionado por Estados Unidos. La encargada en el poder, Delcy Rodríguez, habló de “acuerdos” con la oposición, en un país marcado por la opacidad, las excarcelaciones incompletas, las promesas incumplidas y la represión política.

o

Johny Rivas, exdiputado al consejo legislativo del estado Vargas, coordinador de Voluntad Popular en este estado y quien también ha sido víctima de la persecución política del régimen madurista, habló en La Tarde de NTN24 sobre la intención de diálogo del régimen y aseveró que la oposición siempre ha estado dispuesta a la reconciliación, pero que es imposible lograrlo si se sigue persiguiendo a la disidencia y se tienen presos políticos.

“Nunca nos hemos negado a la reconciliación, Venezuela reclama eso, reencuentro, justicia, la verdad, en fin, pero no puede haber paz y reconciliación teniendo más de 850 personas como presos políticos”, comentó el invitado.

Es difícil creer en un diálogo cuando no le das legitimidad a la voluntad popular, no cumples con lo mínimo que es no tener presos políticos ni perseguir a la disidencia; sin embargo, seguimos apostando a la reconciliación del país y que se pueda cumplir lo que la gente quiere que es el cambio”, enfatizó el experto.

