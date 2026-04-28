"Ha sido perseguido por ser involucrado a la causa del general Baduel, simplemente por ser su amigo": coordinadora de Foro Penal - Capítulo Miami sobre caso del general retirado Ramón Lozada

Anna Mariani, coordinadora de Foro Penal - Capítulo Miami, se refirió en NTN24 a la situación del general retirado Ramón Lozada, quien lleva dos años hospitalizado bajo custodia, tras 13 años de persecución política por el régimen de Venezuela.

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"Ha sido perseguido por ser involucrado a la causa del general Baduel, simplemente por ser su amigo", denunció Mariani.

Por otro lado, señaló que Lozada declaró haber sido sometido a "torturas sumamente fuertes" junto a otros militares, agregando que "a él no lo torturaban tanto porque era el más viejo".

Esta represión busca "llevar un mensaje al área militar para mantener al régimen en el poder", denunció.

"Por eso estamos aquí, justamente para apoyar y ayudar a difundir la información sobre lo que los militares están pasando ahora en Venezuela (...) La verdad quisiera darte una respuesta más positiva, pero en realidad estamos aquí para eso, para tratar de ayudar y tratar de visibilizar los casos como los del general Ramón Lozada que están en serio estado de salud", dijo.