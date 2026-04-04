Experto analiza situación de tripulante de EE. UU. desaparecido en territorio iraní tras derribamiento de avión: “Sería una de las cartas más importantes que tendría Irán para negociar con Trump”

En el programa La Tarde de NTN24, Néstor Rosanía, especialista en seguridad y defensa, analiza la operación que Estados Unidos podría estar llevando a cabo luego de que un caza fuera bombardeado y, como resultado, un tripulante cayera en territorio iraní.

“Estados Unidos está en una contrarreloj porque el principio militar es que a ningún soldado se deja en territorio enemigo”, explicó.

Además, Rosanía advirtió que el régimen de “Irán lo que busca es poder capturarlo y tener una baraja más, una carta más en la mesa de negociación, entonces los dos están en contrarreloj”, aseguró.

“Sería una de las cartas más importantes que tendría Irán para negociar con Trump directamente, porque esto impactaría lo que se llama la moral de combate de la tropa”, enfatizó.

Sin embargo, relató que tener “un piloto especializado en combate en el terreno, casi que a punto de ser capturado por el enemigo, es el peor escenario que hay para Estados Unidos en este momento”.

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Como respuesta a este evento, Estados Unidos estaría llevando a cabo “operaciones profundas”, que es “entrar al territorio enemigo y hacer una operación de rescate”, dijo.

Finalmente, sobre el plazo de 48 horas impuesto hoy por Trump, Rosanía explicó que “podría venir una segunda fase de bombardeos hacia la Fuerza Aérea iraní, porque el que tiene el control del aire tiene el control de la guerra”. No obstante, aseguró que “políticamente hay unas fisuras” entre Trump y Netanyahu.