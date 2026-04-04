"Una actualización de la Guerra Fría del Siglo XX": analista sobre presunta campaña de manipulación mediática de Rusia en Argentina

Una investigación basada en documentos filtrados a un importante consorcio internacional de medios reveló que Rusia habría orquestado una campaña de manipulación mediática para presuntamente desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina.

Los documentos señalan que la red rusa conocida como 'La Compañía' habría destinado 283 mil dólares entre junio y octubre de 2024 para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.

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"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", declaró Milei.

En entrevista con La Tarde de NTN24, Jorge Borgognoni, licenciado en ciencia política y experto en análisis internacional, se refirió a los posibles motivos detrás de esta operación.

Según dijo Borgognoni, lo que buscaría esta presunta campaña es "desarticular a este aliado del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump".

Además, agregó que Rusia buscaría dar "golpes invisibles" mediante una "lógica de posverdad".

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"Y que esa lógica de posverdad influyera o tuviera algún asidero, sobre todo en periodos electorales, cosa que ya no ocurrió, o al menos no tuvo ningún efecto en lo que fue la elección de medio término del año pasado", comentó.

Por otro lado, Borgognoni aseguró que "todos los Estados tienen un grado de debilidad muy fuerte que son fácilmente penetrables".

Finalmente argumentó que que la situación se traduce como "una actualización de aquella guerra fría del siglo 20", pero que que "ahora está adornada a la administración de las nuevas formas de comunicarnos".