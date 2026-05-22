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Viernes, 22 de mayo de 2026
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James Rodríguez

Jugador de la selección Colombia se despacha en elogios para James Rodríguez y dice que “está mejor que nunca”

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos en la selección Colombia / FOTO: EFE
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos en la selección Colombia / FOTO: EFE
Mucho se ha hablado del nivel de James Rodríguez debido a sus pocos minutos este semestre en el Minnesota United y se ha cuestionado su posible convocatoria al mundial.

A menos de un mes de que comience el Mundial de Norteamérica 2026, las diferentes selecciones clasificadas a la cita orbital han ido revelando paulatinamente la lista de convocados que competirán por la copa este año.

La selección Colombia hasta el momento solo ha presentado la lista de los 55 jugadores preconvocados, exigida por la FIFA, en la que hay nombres esperados, unos controversiales y otros que brillan por su ausencia.

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Uno de los que ha dado de que hablar es el de James Rodríguez, pues el capitán de la ‘tricolor’ tuvo muy poco juego este semestre en el Minnesota United y sin embargo, es inamovible de la convocatoria, pues es uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo.

Richard Ríos, uno de los que siempre está en las convocatorias de la selección Colombia, habló con Win Sports acerca del capitán y aseveró que es un sueño compartir camerino con él y se despachó en elogios hacia el ‘10’.

Para nadie es un secreto que tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, por nada ha tenido la carrera que tiene y estoy feliz de compartir con él no solo en el campo, pues es una persona especial que te da consejos, me siento feliz por tener un compañero y un amigo como es James”, señaló Ríos.

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“Yo siento que está mejor que nunca, con muchas más ganas y creo que el sueño de él es el mismo de todos y vamos luchar por ello”, añadió el jugador del Benfica sobre el nivel del capitán.

Se espera en próximos días sea confirmada la lista definitiva de jugadores que irán con la selección Colombia a disputar el sueño mundialista.

Esta es la entrevista de Richard Ríos con Win Sports:

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