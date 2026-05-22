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La creadora de contenido venezolana 'Valentina Mor' fue capturada en Medellín por presuntamente drogar y robar a extranjeros

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Creadora de contenido venezolana Valentina Velásquez, conocida popularmente en redes sociales como 'Valentina Mor' - Fotos: X
Creadora de contenido venezolana Valentina Velásquez, conocida popularmente en redes sociales como 'Valentina Mor' - Fotos: X
A través de un allanamiento las autoridades dieron con el paradero de esta "influencer" en una pensión en el barrio Laureles de Medellín.

Este viernes se dio a conocer que la creadora de contenido venezolana Valentina Velásquez, conocida popularmente en redes sociales como 'Valentina Mor', fue capturada en Medellín por presuntamente drogar y robar a extranjeros.

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A través de un allanamiento las autoridades dieron con el paradero de esta "influencer" en una pensión (apartamento con varios cuartos de renta corta) en el barrio Laureles de Medellín.

El operativo fue efectuado por la Policía Metropolitana, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación.

A Velásquez se le procesa por el delito de hurto calificado y agravado, sin embargo, durante las audiencias preliminares, la señalada no aceptó los cargos.

Según versiones, 'Valentina Mor' formaba parte de una presunta red criminal dedicada a perfilar, seducir y drogar con sustancias tóxicas a turistas extranjeros.

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Dicha organización delincuencial tendría dos destinos principales para cometer sus fechorías: Medellín y Cartagena.

El caso puntual que se le achaca a Valentina Velásquez tiene que ver con un robo ocurrido el pasado 1 de mayo, donde habría despojado de sus pertenencias a un ciudadano norteamericano.

Estas pertenencias, según denuncias, estarían valoradas en más de 16 millones de pesos, aproximadamente 4.400 dólares.

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En el allanamiento, las autoridades incautaron 3.000 dólares en efectivo, un millón de pesos colombianos, relojes y gafas (lentes) que ya habían sido reportadas como hurtadas por una de las víctimas.

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