Experto señala que confesión de Delcy Rodríguez de un ultimátum de Estados Unidos es “una manera de justificarse ante su propio partido político”

Confesión inédita de la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sobre los momentos que siguieron a la captura de Nicolás Maduro; En una conversación con influenciadores afines al régimen, Rodríguez dijo que, tras la operación militar estadounidense, la administración Trump les dio a ella, a su hermano Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello, 15 minutos para cooperar o los matarían.

Rodríguez, que asumió el poder en medio de la crisis, justificó la decisión de seguir las ordenes de Washington como una “prudencia estratégica” para preservar el régimen.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verificar número de presos políticos excarcelados en Venezuela o

Rick de la Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA, también fue director de la estación de la CIA en Caracas, habló en La Tarde de NTN24 sobre esta confesión de Delcy Rodríguez y aseguró que no hay pruebas del ultimátum de Estados Unidos, por lo que puede que sus palabras solo sean para justificar su actuar ahora con Washington ante el chavismo.

“Debo considerar que lo que dijo Delcy puede ser una manera de justificarse ante su propio partido político, hasta ahora no hay evidencia de que Estados Unidos haya dado un ultimátum así y como no hay pruebas, ella pudo hacer esos comentarios para tratar de liberarse de la presión que hay al interior. Además, estas declaraciones vienen de una reunión interna de chavistas”, aseveró el invitado.

Además, aseveró que la "prudencia estratégica" que ella menciona podría ser también interpretada al contrario: “Hay la posibilidad de que la administración de Estados Unidos diga que tiene buena relación con Delcy Rodríguez para que ella tenga problemas al interior del partido, eso también es prudencia estratégica”.