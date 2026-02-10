"Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano": Petro sobre submarino incautado con 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al submarino que fue interceptado en aguas internacionales con 10 toneladas de cocaína, avaluadas en 441 millones de dólares, y a la captura de cuatro presuntos narcotraficantes, este lunes 9 de febrero.

De acuerdo con el mandatario, “no hubo muertos”. “La misma Armada Nacional incautando los submarinos sin matar a nadie. Antes de irme a hablar con Trump yo quería llevarme el nombre del mafioso, dueño de la cocaína, 10 toneladas. Policía colombiana y naval, con la DEA y Portugal. Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano, no vive en Colombia como yo decía”.

“La Policía colombiana entrando, en colaboración con la de EE. UU., que es lo que yo he propuesto, capturan al personaje dueño de las 10 toneladas, que me reservo el nombre y su nacionalidad”, agregó.

El operativo se realizó de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad de Colombia, y el Gobierno de Estados Unidos y su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

“Con el apoyo de la INL, las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína con un valor de 441 millones de dólares y se arrestó a 4 narcotraficantes. Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, anunció la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos a través de un mensaje publicado en X.

Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre de 2025, como parte de la Operación Lanza del Sur.

A diferencia de otros operativos que han dejado más de 115 muertos, en esta ocasión se capturó a los tripulantes de un narcosubmarino quienes fueron puestos a disposición de la justicia.