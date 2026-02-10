NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Colombia

"Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano": Petro sobre submarino incautado con 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
El operativo se realizó de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad de Colombia, y el Gobierno de Estados Unidos y su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al submarino que fue interceptado en aguas internacionales con 10 toneladas de cocaína, avaluadas en 441 millones de dólares, y a la captura de cuatro presuntos narcotraficantes, este lunes 9 de febrero.

De acuerdo con el mandatario, “no hubo muertos”. “La misma Armada Nacional incautando los submarinos sin matar a nadie. Antes de irme a hablar con Trump yo quería llevarme el nombre del mafioso, dueño de la cocaína, 10 toneladas. Policía colombiana y naval, con la DEA y Portugal. Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano, no vive en Colombia como yo decía”.

“La Policía colombiana entrando, en colaboración con la de EE. UU., que es lo que yo he propuesto, capturan al personaje dueño de las 10 toneladas, que me reservo el nombre y su nacionalidad”, agregó.

El operativo se realizó de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad de Colombia, y el Gobierno de Estados Unidos y su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

o

“Con el apoyo de la INL, las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína con un valor de 441 millones de dólares y se arrestó a 4 narcotraficantes. Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, anunció la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos a través de un mensaje publicado en X.

Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre de 2025, como parte de la Operación Lanza del Sur.

A diferencia de otros operativos que han dejado más de 115 muertos, en esta ocasión se capturó a los tripulantes de un narcosubmarino quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Temas relacionados:

Colombia

Gustavo Petro

Estados Unidos

Narcolancha

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Disidencias de las Farc (EFE)
Disidencias de las FARC

Medicina Legal de Colombia confirma que cuatro menores murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc

Clermont-Ferrand (Francia) - Foto Canva/ Santa Lucía - Foto Bogoshorts
Cine

El cine colombiano llega a Francia para uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el mundo

Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Disidencias de las Farc (EFE)
Disidencias de las FARC

Medicina Legal de Colombia confirma que cuatro menores murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc

Clermont-Ferrand (Francia) - Foto Canva/ Santa Lucía - Foto Bogoshorts
Cine

El cine colombiano llega a Francia para uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el mundo

Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Primera ministra italiana, Giorgia Meloni junto con Alberto Trentini excarcelado por parte del régimen de Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

Estados Unidos | Foto Canva
Migración

EE. UU. registra por primera vez en 50 años más migrantes saliendo que entrando, según reporte del centro de estudios Brookings Institution

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Periodista venezolano Carlos Julio Rojas - EFE
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre