Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Venezolanos reaccionan a emotivo mensaje de Carlos Vives tras el Nobel de Paz a María Corina Machado: "Cada vez lo veo más cerca; lo vamos a lograr"

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Carlos Vives y María Corina Machado - Fotos: EFE
El cantante colombiano se sumó a las voces de apoyo para el pueblo venezolano en medio de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

El Nobel de Paz entregado a María Corina Machado este miércoles en Oslo mantiene viva la esperanza de millones de venezolanos que sueñan con la libertad de su país tras más de 20 años de chavismo.

Al mismo tiempo, el despliegue militar estadounidense en el Caribe, en aguas cercanas a Venezuela, mantiene bajo amenaza al régimen de Nicolás Maduro.

En medio de la gran expectativa de los venezolanos que se ha acrecentado en los últimos días, el cantante colombiano Carlos Vives envió un emotivo mensaje al país vecino en horas cruciales en busca de la libertad.

El reconocido cantante samario publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje, con una de las letras de sus canciones, para los venezolanos.

Regresar a mi pueblo por el camino viejo, y recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo”, escribió el cantante colombiano en su publicación que acompañó con la bandera de Venezuela.

Cabe resaltar que la canción tiene como título “La Foto de los dos”, lanzada en 2013.

El cantante quiso hacer alusión a la diáspora venezolana en el mundo que ha huido de las acciones represivas y las consecuencias económicas del régimen venezolano.

Como era de esperarse, varias personas reaccionaron a la publicación del cantautor nacido en Santa Marta y agradecieron el gesto.

“Cuántas veces he cantado esta canción pensando en nuestra diáspora”; “Queremos regresar y no sé si soy yo o somos todos, pero cada vez lo veo más cerca. Lo vamos a lograr, viva Venezuela libre”; “No nos hagas llorar más de lo que hemos llorado” fueron algunos comentarios en redes sociales.

