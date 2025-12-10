Hijos de María Corina Machado saludaron desde el balcón del Grand Hotel a los miles de asistentes a la Marcha de las Antorchas en Oslo

Este miércoles 10 de diciembre, en Oslo, se dio el momento más simbólico de la ceremonia del Premio Nobel de Paz, la Marcha de las Antorchas.

La Alianza Noruega por la Justicia Venezolana realizó una procesión desde el centro Nobel de la Paz hasta el Grand Hotel.

La primera procesión de antorchas de la historia fue organizada por estudiantes noruegos en 1954 en honor a Albert Schweitzer, quien se encontraba en Oslo para pronunciar su discurso del Nobel.

En los últimos años, el desfile ha sido organizado por el Consejo Noruego de Paz.

Allí, desde el balcón del Grand Hotel, los hijos de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, salieron a saludar a los miles de personas que participaron en la marcha de las antorchas, una tradición que busca rendir homenaje al ganador del Premio Nobel de Paz.

La primera en asomarse por el balcón fue Ana Corina Sosa Machado, quien saludó a los manifestantes y agradeció su acompañamiento; y momentos después, se unió su hermano, Ricardo Sosa Machado.

Mientras ambos saludaban a la multitud, un coro de niños interpretaba la canción ‘Imagine’ del cantante y exmiembro de Los Beatles, John Lennon.

Los hijos de María Corina Machado también fueron ovacionados y recibidos entre gritos que decían: “Venezuela Libre”, “Libertad” y “Viva Venezuela”.

En la parte baja del Grand Hotel fueron exhibidas las banderas de Venezuela y Noruega en una valla gigante que dice: “Venezuela Libre”.

Desde el micrófono de NTN24, Josefina, una activista comentó que con el reconocimiento que recibió María Corina Machado haya una mejora para Venezuela.

“Tratar de que la esperanza de que seamos libres no se apague. Por eso vivimos muchos venezolanos de diferentes partes del mundo”, añadió.

La líder de la democracia en Venezuela no estuvo presente en el Ayuntamiento de Oslo, pero pronunció un poderoso discurso mediante su hija, Ana Carina Sosa.

"El pueblo venezolano no se rinde. Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia", rezaba el discurso de Corina Machado.