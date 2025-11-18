Ciudad sudamericana fue elegida como la más deseada del mundo por turistas en prestigioso ranking

El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en la región latinoamericana.

Millones de turistas de todo el mundo se ven atraídos por los paisajes naturales y urbanos propios del continente, lo que ha derivado en un aumento considerable en el número de turistas en varios países de Centroamérica y Sudamérica.

Recientemente, un prestigioso ranking ubicó en lo más alto a una importante ciudad de la región que es visitada por millones de turistas al año.

Se trata de Buenos Aires, la capital de Argentina, que se llevó el primer lugar como la ciudad más deseada del mundo, generando una sorpresa para los lectores.

La revista especializada en turismo Wanderlust Reader celebró los Travel Awards 2025 para reconocer a los países y ciudades más deseables del mundo. Entre ellas, destacó a la ciudad de Buenos Aires por la energía creativa de sus barrios, el renacimiento de sus salas de tango y el creciente panorama de jóvenes chefs que están redefiniendo la gastronomía argentina”.

El segundo lugar se lo llevó Tokio, mientras el tercer lugar fue para Sidney.

No obstante, Buenos Aires no fue la única ciudad que se destacó en el prestigioso ranking de las ciudades más deseadas en el mundo.

Río de Janeiro, en Brasil, se ubicó en el octavo puesto, mientras que Quito, Ecuador, se quedó en el octavo lugar.

Cabe resaltar que la capital argentina es una de las ciudades más visitadas de la región con casi 3 millones de turistas al año.

Entretanto, la ciudad brasileña de Río de Janeiro recibe a cerca de 2 millones de turistas anualmente, mientras que la capital ecuatoriana alrededor de 800 mil.