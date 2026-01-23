Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista con News Nation que fuerzas de operaciones especiales utilizaron un arma sónica de tecnología clasificada durante la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en la denominada Operación Resolución Absoluta.

"Es algo que nadie más tiene. Tenemos armas que nadie conoce ahora", declaró Trump, mostrándose cauteloso al revelar detalles del dispositivo.

Según el análisis de expertos militares, se trataría de un LRAD (Long Range Acoustic Device, por sus siglas en inglés), un dispositivo de ondas acústicas de largo alcance que utiliza frecuencias específicas para incapacitar personas sin causar destrucción física inmediata.

Andrés Úsuga, magister en Inteligencia Estratégica, explicó que "estas bajas frecuencias, esos anchos de banda logran inutilizar a las personas y estas ondas entran en el cuerpo de las personas, quedan absolutamente sin posibilidad de combate".

El arma de incapacitación habría afectado principalmente a guardaespaldas cubanos que conformaban el anillo de seguridad de Maduro.

Fernando Vacotti, excapitán de navío y analista de inteligencia, señaló que "la diferencia (con armas anteriores) es que tiene un alcance más penetrante y más amplio en su radio, y va dirigida". Los efectos reportados incluyen desorientación, náuseas, mareos, vómitos y sangrados nasales y auditivos.

La operación militar combinó múltiples tecnologías avanzadas. Según Vacotti, se emplearon "aviones que se dedicaron exclusivamente al apagón informático en todo Caracas", sistemas de reconocimiento por patrón de marcha (Gate Recognition) y cascos con imágenes en tiempo real para pilotos.

"La guerra está llegando a unos niveles insospechados", afirmó el analista.

El coronel en retiro Héctor Luis Carrascal calificó la operación como "magnífica con empleo de armas de muy gran capacidad con un daño infinitamente mínimo considerable". Sin embargo, los tres expertos coincidieron en la ausencia de regulación internacional para este tipo de armamento.