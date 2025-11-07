Messi, el 'Dibu' y otros futbolistas protagonizan corto junto a Bizarrap con curiosa trama en la que Argentina amenaza con conquistar la ‘cuarta’ en el Mundial de 2026

Las máximas estrellas de la selección de Argentina, entre quienes se encuentran el delantero Lionel Messi, el portero Emiliano ‘el Dibu’ Martínez, el atacante Julián Álvarez y el mediocampista Rodrigo De Paul, son algunos de los protagonistas de un entretenido corto con el que la Albiceleste amenaza con conquistar su cuarto mundial de la historia el próximo año en el torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

El video inicia con una partida de cartas españolas de la que hacen parte entre otros De Paul y avanza con una serie de imágenes que retratan hábitos de los argentinos. En la secuencia de tomas aparecen, por ejemplo, el artista Bizarrap y el técnico de la selección, Lionel Scaloni.

En un momento de la partida, en la que los apostadores disputan el popular juego ‘truco’, un hombre pide ver el cuatro. En ese momento aparece Messi quien expone sus cartas en lo que es una clara referencia al deseo de los jugadores argentinos de lograr el tetracampeonato el próximo año en tierras norteamericanas.

Un momento especial del video lo protagoniza el mediocampista Ángel Di María quien, pese a que ya se despidió de la selección, afirma que el “acompaña como siempre”.

La FIFA ha explicado que la próxima Copa del Mundo vuelve a su cita habitual entre junio y julio de 2026. “El espectáculo arranca con su partido inaugural el jueves 11 de junio, y la final de la Copa Mundial tendrá lugar el domingo 19 de julio”, menciona en su página web.

El Mundial tendrá un nuevo formato, con 48 selecciones (16 más que Qatar 2022) y 104 partidos (40 más que en la última edición).

“El número de grupos ha aumentado de ocho a doce y se ha añadido una ronda eliminatoria adicional de dieciseisavos de final para incorporar el mayor número de participantes”, precisa el máximo ente rector del fútbol.

El torneo se disputará en 16 sedes: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.