“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Chile está en un momento decisivo, en las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre los chilenos tienen la misión de elegir a quien los ponga en el mapa nuevamente como el país más próspero, libre y democrático de la región, reputación que fue dañada por el segundo mandato de Bachelet y ahora con Boric.

Bettina Horts, directora ejecutiva del instituto Libertad y Desarrollo en Chile, estuvo invitada al programa Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para analizar el panorama político del país de cara a estas elecciones.

“Chile en los últimos 10 años se ha venido retrocediendo en varios indicadores como la seguridad y a esto se le suma el aumento del crimen organizado y la debilidad institucional, además de un proceso político que cada vez es más difícil. Esperamos que en las próximas elecciones vuelva a primar una mirada de esperanza y tener un estado que abrace el desarrollo y permita recuperar las bases del progreso económico y social”, aseveró.

“El partido comunista en Chile es de los más apegados a la ideología comunista del pasado, no es un comunismo reformado, este partido aún apoya a la dictadura de Maduro cosa que el mismo partido comunista de Venezuela se está pasando a la oposición. Acá durante mucho tiempo una izquierda más renovada, más social, ha perdido esa capacidad de atraer votantes y ha cedido ese especio a una izquierda más radical”, señaló la invitada.