NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Chile

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Chile está en un momento decisivo debido a que el próximo 16 de noviembre tendrá elecciones presidenciales.

Chile está en un momento decisivo, en las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre los chilenos tienen la misión de elegir a quien los ponga en el mapa nuevamente como el país más próspero, libre y democrático de la región, reputación que fue dañada por el segundo mandato de Bachelet y ahora con Boric.

Bettina Horts, directora ejecutiva del instituto Libertad y Desarrollo en Chile, estuvo invitada al programa Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para analizar el panorama político del país de cara a estas elecciones.

o

“Chile en los últimos 10 años se ha venido retrocediendo en varios indicadores como la seguridad y a esto se le suma el aumento del crimen organizado y la debilidad institucional, además de un proceso político que cada vez es más difícil. Esperamos que en las próximas elecciones vuelva a primar una mirada de esperanza y tener un estado que abrace el desarrollo y permita recuperar las bases del progreso económico y social”, aseveró.

El partido comunista en Chile es de los más apegados a la ideología comunista del pasado, no es un comunismo reformado, este partido aún apoya a la dictadura de Maduro cosa que el mismo partido comunista de Venezuela se está pasando a la oposición. Acá durante mucho tiempo una izquierda más renovada, más social, ha perdido esa capacidad de atraer votantes y ha cedido ese especio a una izquierda más radical”, señaló la invitada.

Temas relacionados:

Chile

Elecciones en Chile

Política

José Antonio Kast

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
La gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba-Foto: EFE
Chocó

“Por la educación se asciende a la libertad”: Nubia Carolina Córdoba, primera gobernadora electa del Chocó, habla sobre su compromiso con la región colombiana

Gato negro | Foto referencia: Canva
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

Hezbolá

El aumento de la presencia de Hezbolá en Venezuela es denunciado ante el Senado de EE.UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dinosaurio - Foto de referencia Canva
Dinosaurios

Científicos logran descubrimiento en momias de dinosaurios que cambia completamente la percepción de su anatomía

La gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba-Foto: EFE
Chocó

“Por la educación se asciende a la libertad”: Nubia Carolina Córdoba, primera gobernadora electa del Chocó, habla sobre su compromiso con la región colombiana

Gato negro | Foto referencia: Canva
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa - Foto: AFP
Selección de Brasil

Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa a una de las cinco grandes ligas: buscaría retomar su nivel para llegar a la Copa del Mundo

Hezbolá

El aumento de la presencia de Hezbolá en Venezuela es denunciado ante el Senado de EE.UU.

Cubano deportado a cárcel de África por parte de EE. UU. - Fotos: referencia Canva
Migrantes cubanos

“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

Capturas de videos subidos por Trump sobre ataques en aguas del Caribe - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Ataques estadounidenses a "narcolanchas" en aguas del Caribe son calificados como "ejecuciones extrajudiciales" por parte de la ONU

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre