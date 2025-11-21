NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Mundial 2026

"Todavía no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco": la cruda confesión de DT de selección sudamericana a meses del Mundial

noviembre 21, 2025
Por: Luis Cifuentes
Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
A pocos meses del comienzo del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones se preparan para llegar en forma al evento deportivo más importante del mundo.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En los últimos días se confirmaron las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 directamente. En total, 42 selecciones ya tienen cupo asegurado a la cita orbital que contará por primera vez con 48 equipos. Los seis restantes se definirán por medio de un repechaje entre selecciones europeas e intercontinentales.

A pocos meses del comienzo del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones se preparan para llegar en forma al evento deportivo más importante del mundo. Es por eso que mientras en algunos continentes se definían los últimos cupos, algunas selecciones ya clasificadas disputaron partidos amistosos.

Este es el caso de la selección de Uruguay, que se enfrentó a México y Estados Unidos en la última doble jornada de la FIFA.

o

Los charrúas empataron con México sin goles y se llevaron una goleada por 5 a 1 ante Estados Unidos, lo que ha generado duros cuestionamientos contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien asumió en la celeste para el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.

En medio de la sorpresiva goleada, la prensa uruguaya cuestionó con dureza a Marcelo Bielsa, quien este jueves convocó a una rueda de prensa para responder a los cuestionamientos.

El entrenador argentino no escatimó palabras para hablar de sí mismo y su obsesión por el fútbol ordenado y táctico.

"Vine acá avergonzado por un 5-1 a dar a la cara. Perdimos con nuestros titulares contra los suplentes de Estados Unidos", dijo Bielsa.

"Soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada, no me gusta el desorden. Esos son mis déficits. Me cuesta actuar suelto y amigable", agregó.

o

A su vez, dio a entender que todavía no ha construido confianza y amistad con sus jugadores.

"Evidentemente humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", reconoció.

Pese a que se especuló con la renuncia del entrenador argentino, Bielsa descartó esa posibilidad y hasta puso una condición para abandonar el cargo. “Si los jugadores quieren que me vaya, que vengan, lo diga y me voy”, declaró.

Cabe resaltar que Uruguay accedió al Mundial de 2026 tras terminar cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección de Uruguay

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsubsecretario estadounidense asegura que "en este momento" habría conversaciones entre el Gobierno de Trump y el régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Deportes

Ver más
Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Aryna Sabalenka

Tenista ucraniana lanza dura frase sobre ventajas "biológicas" y menciona a Aryna Sabalenka: "Algunas tienen niveles más elevados de testosterona"

Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Restaurante La Pérgola en Trujillo
Crisis económica en Venezuela

Tradicional pizzería cierra en Venezuela: "No aguantamos esta crisis"

Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Aryna Sabalenka

Tenista ucraniana lanza dura frase sobre ventajas "biológicas" y menciona a Aryna Sabalenka: "Algunas tienen niveles más elevados de testosterona"

Gustavo Petro - EFE
La Noche

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

Prensa de Venezuela - Foto: EFE
Medios de comunicación

Estos son los personajes del chavismo que representan mayor riesgo para los medios en Venezuela

Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre