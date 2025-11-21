"Todavía no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco": la cruda confesión de DT de selección sudamericana a meses del Mundial

En los últimos días se confirmaron las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 directamente. En total, 42 selecciones ya tienen cupo asegurado a la cita orbital que contará por primera vez con 48 equipos. Los seis restantes se definirán por medio de un repechaje entre selecciones europeas e intercontinentales.

A pocos meses del comienzo del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones se preparan para llegar en forma al evento deportivo más importante del mundo. Es por eso que mientras en algunos continentes se definían los últimos cupos, algunas selecciones ya clasificadas disputaron partidos amistosos.

Este es el caso de la selección de Uruguay, que se enfrentó a México y Estados Unidos en la última doble jornada de la FIFA.

Los charrúas empataron con México sin goles y se llevaron una goleada por 5 a 1 ante Estados Unidos, lo que ha generado duros cuestionamientos contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien asumió en la celeste para el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.

En medio de la sorpresiva goleada, la prensa uruguaya cuestionó con dureza a Marcelo Bielsa, quien este jueves convocó a una rueda de prensa para responder a los cuestionamientos.

El entrenador argentino no escatimó palabras para hablar de sí mismo y su obsesión por el fútbol ordenado y táctico.

"Vine acá avergonzado por un 5-1 a dar a la cara. Perdimos con nuestros titulares contra los suplentes de Estados Unidos", dijo Bielsa.

"Soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada, no me gusta el desorden. Esos son mis déficits. Me cuesta actuar suelto y amigable", agregó.

A su vez, dio a entender que todavía no ha construido confianza y amistad con sus jugadores.

"Evidentemente humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", reconoció.

Pese a que se especuló con la renuncia del entrenador argentino, Bielsa descartó esa posibilidad y hasta puso una condición para abandonar el cargo. “Si los jugadores quieren que me vaya, que vengan, lo diga y me voy”, declaró.

Cabe resaltar que Uruguay accedió al Mundial de 2026 tras terminar cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos.