Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania: así ha avanzado el conflicto con Rusia desde 2022

Este martes se cumplen cuatro años desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania que inició el 24 de febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó este martes un vídeo que muestra por primera vez el búnker donde se organizó la respuesta a la invasión rusa en 2022, hace exactamente cuatro años.

"Es en este despacho, esta pequeña estancia del búnker de la calle Bankova donde mantuve mis primeras conversaciones con los dirigentes del mundo entero al principio de la guerra", dice Zelenski en el vídeo de 19 minutos.

"Es aquí donde hablé con Joe Biden y donde le dije que necesitaba munición, no un taxi", recuerda, en referencia a una réplica que se hizo célebre cuando el entonces presidente propuso a su homólogo ucraniano evacuarlo.

Las imágenes muestran un amplio refugio de la era soviética, con túneles iluminados por neones, salas de reuniones y estancias reservadas para cada rama del poder: presidencia, Gobierno y Parlamento.

Está situado bajo el complejo presidencial, formado por varios edificios rodeados por una muralla, en medio de edificios residenciales y otras estructuras gubernamentales en el centro de la ciudad.

Fue el 21 de febrero de 2022 cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin reconoció la independencia de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás (este), enfrentadas al ejército ucraniano desde 2014.

Tres días después, las tropas rusas lanzaron una ofensiva militar de gran escala contra Ucrania, presentada por Moscú como una "operación militar especial" destinada, según el Kremlin, a "desnazificar" y "desmilitarizar" al país vecino.

Tras años de combates y bombardeos, se desconoce con certeza el número de muertos.

Según el último recuento de la ONU en 2025, cerca de 15.000 civiles han muerto y 40.600 han sido heridos en territorio ucraniano, aunque la cifra real es "probablemente considerablemente más alta".

Del lado militar, el presidente Zelenski reconoció a inicios de febrero la muerte de 55.000 militares desde 2022, un número considerado muy subestimado debido a las decenas de miles de desaparecidos.

Por su parte Rusia guarda silencio sobre sus bajas, pero se calculan en más de 117.000, según el servicio ruso de la BBC y el medio ruso Mediazona, basados en datos de acceso público.

La guerra ha arrasado extensos territorios, sobre todo en el este de Ucrania, donde ciudades enteras como Bajmut y Toretsk se encuentran en ruinas.

Los ataques rusos contra infraestructuras energéticas han devastado la red ucraniana, privando a millones de personas de calefacción y electricidad.

Sin embargo, tras importantes movimientos de tropas de cada parte en 2022 y 2023, el conflicto se ha transformado en una guerra de desgaste, con avances lentos y costosos bajo la amenaza omnipresente de los drones.

Rusos y ucranianos negocian desde 2025 un cese de las hostilidades, bajo el impulso del presidente Donald Trump.

Ante ello, se han celebrado varias rondas de negociaciones en Estambul, Abu Dabi y Ginebra sin alcanzar avances tangibles.