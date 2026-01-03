NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Explosión

Explosiones, sobrevuelos y apagones eléctricos en varias zonas militares de Venezuela

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Las explosiones se han reportado en:

  • Escuela naval
  • Fuerte Tiuna
  • La Carlota
  • Meseta de Mamo
  • Casco Histórico
  • Cuartel de la Montaña
  • Baruta
  • Higuerote
  • El Hatillo
  • Charallave
  • Carmen de Uria

Para las 3 de la mañana no había información del régimen sobre lo ocurrido.

