NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Cuba

"No creo que sea necesario": Trump asegura que no estaría planeando una operación en Cuba similar a la que terminó con la captura de Maduro

febrero 16, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El mandatario dio a conocer que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra "hablando con Cuba ahora mismo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Cuba es una "nación fallida" y llamó a La Habana a hacer un acuerdo en medio de la presión sobre el régimen que ha derivado en una crisis energética en la isla.

A su vez, el jefe de Estado descartó una operación militar en Cuba similar a la que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

o

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al régimen de Cuba, como Washington hizo cuando capturó a Nicolás Maduro, Trump dijo: "No creo que eso sea necesario".

El mandatario dio a conocer que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra "hablando con Cuba ahora mismo".

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían llegar a un acuerdo, porque es realmente una amenaza humanitaria", dijo Trump.

El presidente de la Unión Americana también se refirió a la crisis energética en Cuba producto del desabastecimiento de petróleo que afronta tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

o

“No tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", señaló.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.

Temas relacionados:

Cuba

Donald Trump

Nicolás Maduro

Captura

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Elliott Abrams, exenviado especial de EE. UU. para Venezuela - Foto: EFE
Elliott Abrams

"No puede ser una fotografía del presidente Trump y al lado Diosdado Cabello": Elliott Abrams sobre posibilidad de un viaje del presidente de EE. UU. a Venezuela

Delcy Rodríguez. (Canva y EFE)
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga": Antonio De la Cruz

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Cuba

"Muchas personas buscan comida en contenedores de basura": activista sobre crisis de alimentos y medicinas en Cuba

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Delcy Rodríguez pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verificar número de presos políticos excarcelados en Venezuela

Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bug Hall - @Bug Hall
Actor

Así vive Bug Hall, quien interpretó a “Alfalfa” en 'Pequeños Traviesos', tras dejar la actuación: hizo un voto de pobreza

Familiares de presos políticos exigen su liberación - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Delcy Rodríguez pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verificar número de presos políticos excarcelados en Venezuela

Espacio | Foto Canva
Elon Musk

Elon Musk muestra la impresionante vista que tienen los astronautas desde el espacio en la nave espacial Dragon

Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Pretenden socavar su prestigio e integridad": régimen de Venezuela sobre informaciones reveladas de conversaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

Avión | Foto Canva
Avión

El jet privado más rápido del planeta recibe luz verde para operar en Latinoamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre