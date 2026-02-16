"No creo que sea necesario": Trump asegura que no estaría planeando una operación en Cuba similar a la que terminó con la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Cuba es una "nación fallida" y llamó a La Habana a hacer un acuerdo en medio de la presión sobre el régimen que ha derivado en una crisis energética en la isla.

A su vez, el jefe de Estado descartó una operación militar en Cuba similar a la que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al régimen de Cuba, como Washington hizo cuando capturó a Nicolás Maduro, Trump dijo: "No creo que eso sea necesario".

El mandatario dio a conocer que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra "hablando con Cuba ahora mismo".

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían llegar a un acuerdo, porque es realmente una amenaza humanitaria", dijo Trump.

El presidente de la Unión Americana también se refirió a la crisis energética en Cuba producto del desabastecimiento de petróleo que afronta tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", señaló.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.