Viernes, 02 de enero de 2026
Maduro habló de ataque de Estados Unidos en suelo venezolano: "Te puedo adelantar algo por ahí"

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Maduro fue interrogado sobre el ataque en una entrevista que concedió a un periodista mientras realizaba, en un automóvil, un recorrido por Caracas.

Nicolás Maduro, cabeza del régimen, se pronunció luego de que un periodista, en una entrevista hecha en medio de un recorrido por Caracas en un automóvil blindado, que fue publicada el jueves, le preguntara sobre el reciente ataque de Estados Unidos en territorio venezolano que fue confirmado por el presidente Donald Trump.

“Su gobierno hasta ahora no ha confirmado ni desmentido esa información, qué podría usted decirnos a ese respecto”, le indicó el periodista.

o

Sin entrar en pronunciamientos de fondo, Maduro respondió que “ese podría ser un tema que conversemos dentro de unos días en una segunda versión de este post-car (la entrevista desde el automóvil)”.

“Seguramente dentro de algunos días podríamos conversar. Lo que si te puede decir es que el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar y policial ha garantizado la identidad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí”, expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en medio de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el pasado lunes, que hubo un ataque en Venezuela.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona", dijo Trump, sin dar más detalles, en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

Sin embargo, no hubo confirmación inmediata de la información por parte de organismos o cuentas gubernamentales estadounidenses que suelen verificar los pronunciamientos de Trump.

o

El diario The New York Times, que también informó el lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, citó a funcionarios que afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue destruida, pero no dieron más detalles.

Las acciones descritas por Trump podrían corresponder a algunas supuestas explosiones vistas por testigos en una zona industrial cerca de la ciudad de Maracaibo, aunque estas versiones no han sido oficialmente verificadas.

Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho en múltiples oportunidades en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", ha dicho Trump en varias oportunidades.

También ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y ha enviado duras advertencias a los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos. Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos".

Trump también ha sido muy contundente en sus mensajes a Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece USD 50 millones de recompensa.

