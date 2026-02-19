NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
ICE publica cartel de ‘se busca’ de alias “Niño Guerrero”, criminal venezolano que es señalado como el jefe del Tren de Aragua

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Niño Guerrero - Archivo
En una publicación en la red social X, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que el señalado jefe criminal “enfrenta cargos por la Ley RICO”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en Inglés) publicó un cartel de se busca con la foto de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, quien es señalado de ser el jefe de la banda transnacional venezolana el Tren de Aragua.

Según ICE, Guerrero Flores enfrenta cargos por brindar apoyo material al terrorismo y dirigir una organización criminal bajo las leyes de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y de Delitos Violentos en Apoyo del Crimen Organizado (VICAR), incluyendo participación en asaltos, secuestros y asesinatos.

“Se busca líder de banda terrorista”, decía el mensaje de ICE en la red social X en la que aparece una fotografía en primer plano de alias Niño Guerrero.

Cabe mencionar que el señalado jefe criminal actualmente se encuentra en fuga y la justicia de Estados Unidos mantiene activa una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura.

En lo que respecta a la banda transnacional Tren de Aragua, la organización criminal está sometida a sanciones económicas, con el objetivo de bloquear sus actividades a nivel global.

En un comunicado de mediados de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que había presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua en lo corrido del año.

