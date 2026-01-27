NTN24
Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

enero 27, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
En la selección de Portugal, en donde compartió con 'El Bicho', jugó 112 partidos siendo una pieza clave en la Eurocopa que los 'lusos' ganaron en 2016.

Una particular noticia sacude al mundo del fútbol luego de conocerse que un excompañero de Cristiano Ronaldo dejó el retiro para fichar por un llamativo equipo.

Se trata del futbolista portugués Luís Carlos Almeida da Cunha, mejor conocido como 'Nani', quien se retiró del deporte hace un año y medio.

'Nani', quien compartió vestuario con CR7 en 2013 en la selección nacional, decidió dejar el retiro para unirse al plantel del FC Aktobe, un equipo de Kazajistán.

Desde sus redes sociales, el portugués afirmó: "Estoy muy contento de haberme unido al FC Aktobe y espero contribuir al desarrollo del club y del fútbol en Kazajistán".

"Quisiera agradecer al propietario del club, el Sr. Nurlan Artykbaev, al presidente, el Sr. Arman Ospanov, y al gobernador, el Sr. Askhat Shakharov, su hospitalidad y apoyo", añadió.

'Nani' concluyó su mensaje diciendo: "Me impresionó mucho la visión de futuro del club y trabajaré duro para llevarnos a nuevas alturas, tanto a nivel nacional como internacional".

Antes de su retiro, Luis tuvo una carrera destacada, en la que pasó por varios clubes importantes y de renombre como el Manchester United y el Valencia.

Con los 'diablos rojos' fue en donde tuvo su etapa más gloriosa jugando 230 partidos; además, marcó 41 goles y se consagró campeón de la Champions League en 2008 y campeón de la Premier League en cuatro oportunidades.

'Nani' consiguió en toda su carrera jugar un total de 617 encuentros, registró 129 goles y 140 asistencias antes de anunciar su retiro hace un año y medio.

El portugués también pasó por clubes como: el Sporting de Lisboa, Lazio, Valencia y Orlando City, en donde llegó a ser capitán.

En la selección de Portugal, en donde compartió con 'El Bicho', jugó 112 partidos siendo una pieza clave en la Eurocopa que los 'Lusos' ganaron en 2016.

