“Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas”: el mensaje de la Embajada de EE. UU. en Colombia ante el paro armado anunciado por el ELN

Este lunes la embajada de los Estados Unidos en Colombia rechazó el anuncio emitido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que adelanta un paro armado en varias partes del territorio nacional, acciones que han sido rechazadas por parte del consulado norteamericano.

“Desde la embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano”, indicó la delegación de los EE. UU., en Bogotá.

De igual manera, la delegación diplomática estadounidense calificó de “inaceptable e ilógico” las acciones que este grupo al margen de la ley ejecuta en ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y “las áreas metropolitanas y rurales”.

Para el consulado, estas amenazas no representan la defensa de los “derechos de los colombianos”, ya que es el “pueblo” el que saldrá afectado por estos actos violentos que irrumpen la tranquilidad de la población civil.

A pesar de las diferencias y los momentos de tensión que han surgido durante los últimos meses entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos, desde la embajada norteamericana reiteraron su apoyo al “Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos”.

En las últimas horas, se ha conocido que se han intensificado las acciones terroristas por parte del grupo criminal del ELN, quien desde el pasado domingo 14 de diciembre adelanta el cuarto paro armado del año, el primero con extensión nacional y que se extiende hasta el próximo 17 del mismo mes.

De acuerdo con las autoridades, en más de 24 horas se han registrado más de 11 actos violentos en diferentes departamentos del territorio nacional por medio de retenes ilegales, quema de buses, bloqueos viales, ataques contra transportadores de carga, instalación de explosivos y enfrentamientos con el Ejército Nacional.

Dentro de estas acciones, se encuentran la destrucción del peaje Lizama, el cual comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, como el ataque a la subestación de Policía Cuatro Vías, en el municipio de Maicao, en La Guajira.