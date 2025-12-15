Machado saluda el triunfo de Kast en Chile: "Sabemos que contaremos con su apoyo"

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La líder opositora venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado expresó felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien además le manifestó que espera contar con su apoyo en favor de la recuperación de la democracia en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos y diferentes líderes políticos reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile o

La también fundadora del partido Vente Venezuela, también felicitó al pueblo chileno por la jornada electoral que calificó de "extraordinaria".

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", afirmó en sus redes sociales.

Finalizó su mensaje deseando éxito al nuevo gobierno de Chile.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos paraliza procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de Venezuela y otros 18 países o

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que espera cooperar con Kast para "fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial".