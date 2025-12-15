Machado saluda el triunfo de Kast en Chile: "Sabemos que contaremos con su apoyo"
La líder opositora venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado expresó felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien además le manifestó que espera contar con su apoyo en favor de la recuperación de la democracia en Venezuela.
La también fundadora del partido Vente Venezuela, también felicitó al pueblo chileno por la jornada electoral que calificó de "extraordinaria".
"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", afirmó en sus redes sociales.
Finalizó su mensaje deseando éxito al nuevo gobierno de Chile.
Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios.
Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.
El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que espera cooperar con Kast para "fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial".