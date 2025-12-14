NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro ordena “atacar” al ELN y llama a la población a no dejarse “amenazar”

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro | Foto AFP
Petro escribió a través de su red social X que “la orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la fuerza pública "atacar" a la guerrilla ELN, que impuso un confinamiento a civiles en zonas bajo su dominio a partir del domingo para realizar ejercicios militares.

o

La organización rebelde más grande de América ordenó restricciones a la movilidad durante 72 horas mientras se prepara para "defender" al país ante las "amenazas de intervención" del presidente estadounidense Donald Trump.

Esta medida implica que los civiles no se pueden movilizar por carreteras ni ríos hasta las 11H00 GMT del miércoles en regiones en las que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es autoridad de facto.

Este domingo el presidente Petro escribió en la red X que dio la orden de "atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza".

El presidente comenzó escribiendo que las acciones del ELN “no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (…) el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia”.

Además, solicitó a los colombianos salir "sin miedo". "No nos dejaremos amenazar" por "traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios", recalcando que “El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”.

Cabe recordar que el ELN nació en 1964 inspirada en la revolución cubana, tiene presencia en al menos el 20% de los más de 1.100 municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.

o

Petro intentó negociar la paz con los rebeldes tras su llegada al poder en 2022, pero los diálogos no tuvieron éxito. En enero pasado el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones.

Los guerrilleros, que trafican con cocaína, creen que Estados Unidos planea realizar operativos militares en Colombia como parte de un "plan neocolonial" de Trump. El mandatario republicano manifestó recientemente que no descarta ataques en suelo colombiano contra laboratorios de la droga. Adicionalmente, el propio gobierno de Petro ha tomado esas declaraciones como una amenaza de invasión.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

ELN

Guerrilla

Amenazas

Conflicto Armado

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Militares panameños y estadounidenses asisten a un simulacro liderado por el Ejército de EE. UU. - Foto AFP
Panamá

Ejército de EE. UU. realizó un entrenamiento en Panamá en medio de creciente presión dirigida al régimen de Maduro en Venezuela

Águila - Foto Canva
Peligro de extinción

“Al conservar al águila, se protege también todo el ecosistema que depende de ella” afirma Sebastián Betancourt, ornitólogo de la CAM

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miss Universo - AFP
Escándalo

Escándalo en Miss Universo: acusan en México a uno de los dueños del certamen por tráfico de drogas y armas

Lucas Paquetá | Foto: AFP
Futbolistas

Lucas Paquetá explotó tras acusaciones de estar involucrado en apuestas deportivas por su expulsión contra el Liverpool: “ridículo lo que he soportado”

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Militares panameños y estadounidenses asisten a un simulacro liderado por el Ejército de EE. UU. - Foto AFP
Panamá

Ejército de EE. UU. realizó un entrenamiento en Panamá en medio de creciente presión dirigida al régimen de Maduro en Venezuela

Águila - Foto Canva
Peligro de extinción

“Al conservar al águila, se protege también todo el ecosistema que depende de ella” afirma Sebastián Betancourt, ornitólogo de la CAM

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU. - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Real Madrid vs Celta de Vigo / FOTO: EFE
Real Madrid

El golazo de taco con el que el Celta de Vigo firmó su victoria ante el Real Madrid en La Liga

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre