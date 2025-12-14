Presidente Petro ordena “atacar” al ELN y llama a la población a no dejarse “amenazar”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la fuerza pública "atacar" a la guerrilla ELN, que impuso un confinamiento a civiles en zonas bajo su dominio a partir del domingo para realizar ejercicios militares.

La organización rebelde más grande de América ordenó restricciones a la movilidad durante 72 horas mientras se prepara para "defender" al país ante las "amenazas de intervención" del presidente estadounidense Donald Trump.

Esta medida implica que los civiles no se pueden movilizar por carreteras ni ríos hasta las 11H00 GMT del miércoles en regiones en las que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es autoridad de facto.

Este domingo el presidente Petro escribió en la red X que dio la orden de "atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza".

El presidente comenzó escribiendo que las acciones del ELN “no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (…) el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia”.

Además, solicitó a los colombianos salir "sin miedo". "No nos dejaremos amenazar" por "traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios", recalcando que “El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”.

Cabe recordar que el ELN nació en 1964 inspirada en la revolución cubana, tiene presencia en al menos el 20% de los más de 1.100 municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.

Petro intentó negociar la paz con los rebeldes tras su llegada al poder en 2022, pero los diálogos no tuvieron éxito. En enero pasado el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones.

Los guerrilleros, que trafican con cocaína, creen que Estados Unidos planea realizar operativos militares en Colombia como parte de un "plan neocolonial" de Trump. El mandatario republicano manifestó recientemente que no descarta ataques en suelo colombiano contra laboratorios de la droga. Adicionalmente, el propio gobierno de Petro ha tomado esas declaraciones como una amenaza de invasión.