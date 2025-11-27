Estados Unidos revela las imágenes de los sobrevuelos que hicieron los Bombarderos B-52 cerca a las costas de Venezuela

Las intensas maniobras de presión militar de El Pentágono sobre Nicolás Maduro y su régimen, quedaron una vez más reflejadas en los vuelos de los poderosos bombarderos B-52 de la fuerza aérea de Estados Unidos muy cerca de las costas venezolanas, el pasado lunes 24 de noviembre.

Estas son las primeras imágenes divulgadas de los aviones militares que rondaron el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía por más de una hora, provocando el nerviosismo en Miraflores.

La aeronave propulsada por sus 8 motores ingresó al área por La Guajira a las 6:00 pm hora local de Venezuela y pasó frente a la costa en un recorrido que duró una hora.

El bombardero, que estuvo visible a los radares y a plataformas digitales, estaba identificado como Pappy11 y sostuvo una altitud de 23.800 pies sobre el nivel del mar.

Estuvo acompañado en estricta formación al menos por cuatro aviones caza tipo F-18 del cuerpo de marines de Estados Unindos, que hacen parte de los escuadrones embarcados en el portaaviones USS Gerald r. Ford que está apostado en el caribe sur, en cumplimiento de la misión de la Casa Blanca contra el cartel de los soles de Nicolás Maduro.

De manera simultánea, otros aviones de guerra y de inteligencia de las fuerzas militares de Estados Unidos estuvieron operando en ejercicios sobre el caribe.

El bombardero y los Caza de combate hicieron tareas de reconocimiento del área y probaron eventuales respuestas por parte del régimen.

Es el segundo sobrevuelo de estas temidas aeronaves cerca de Venezuela en las últimas dos semanas.