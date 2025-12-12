NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Euphoria

“Ya no hay vuelta atrás”: HBO liberó el primer teaser de la tercera temporada de ‘Euphoria’

diciembre 12, 2025
Por: Diana Pérez
Euphoria | Foto: AFP
Euphoria | Foto: AFP
La tercera temporada se confirmó tras fuertes rumores de una cancelación por la salida de Barbie Ferreira y la muerte del actor Angus Cloud.

Han pasado tres años desde el estreno de la segunda temporada de la popular serie de HBO ‘Euphoria’ protagonizada por Zendaya y Jacob Elordi.

Pese a que se confirmó que la tercera temporada estaba en camino se conocía muy poca información sobre qué pasarían con los personajes de la serie.

Sin embargo, para acabar con la larga espera de los aficionados HBO dio un pequeño adelanto de lo que será la tercera temporada.

El teaser de la serie creada por Sam Levinson muestra a Rue Bennett, interpretada por Zendaya, bailando en una discoteca mientras se escucha de fondo la frase: “Ya no hay vuelta atrás”.

Luego se escucha que reflexiona y dice: “Algunos años después de la escuela, no sé si la vida era exactamente como deseaba”.

Es ahí cuando se tiene el primer vistazo del resto de personajes: Lexi (Maude Apatow), Maddy, Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney) y Jules (Hunter Schafer).

o

Todos los personajes parecen tener una vida diferente de la que tenían hace unos años en el universo de la serie.

Al final, el teaser muestra nuevamente a Rue visitando a un hombre sin camisa y con sombrero de vaquero mientras este le dice: “te apareces en mi casa y ni siquiera te presentas”.

Las escenas del primer teaser reafirman lo que Levinson ya había confirmado hace unos meses en una presentación en Londres.

La historia de la tercera temporada estará situada en un salto temporal de cinco años, considerando que era como “si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios”.

Según el creador de la serie, la protagonista Rue logra mantenerse sobria, pero tiene una deuda con Laurie y trata de buscar maneras para saldar esa deuda.

Mientras que Cassie y Nate tras su polémico romance se habrían comprometido, pero Cassie estaría pasando su tiempo en obsesionarse en la vida de sus excompañeros de secundaria.

Jules estaría estudiando arte, pero tiene una gran inseguridad sobre su talento; Maddy trabaja para una agencia de talentos en Hollywood, pero también tendría otros trabajos.

Por su parte, Lexi sería la asistente de una reconocida showrunner que será interpretada por Sharon Stone.

Aunque no hay fecha exacta, se sabe que HBO piensa lanzar en su plataforma la tercera temporada en abril de 2026.

La tercera temporada se confirmó tras fuertes rumores de una cancelación por la salida de Barbie Ferreira y la muerte del actor Angus Cloud.

Temas relacionados:

Euphoria

HBO

Series

Zendaya

Jacob Elordi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Entretenimiento

Ver más
Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa se puso en ‘modo Navidad’ durante su concierto en Perú y se especulan varias opciones de la canción sorpresa para Colombia

La Toya Jackson | Foto: EFE
Artistas

La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, causa preocupación en redes tras publicar nuevas fotografías

Miss Venezuela

Miss Venezuela hace historia al coronar a Clara Vegas Goetz, hija de la exreina Andreina Goetz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elecciones Ecuador | Foto: AFP
Ecuador

Ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en referéndum sobre las bases militares extranjeras y la estructura legislativa del país

Secuestro

Coach de las Águilas, Wilson Álvarez, niega haber sido víctima de secuestro en Maracaibo

Selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela

La FVF sorprende al cambiar su escudo en festejo por 100 años de aniversario y le llueven críticas: "Un siglo y Venezuela sin participar en un Mundial"

Chile | Foto Canva
Elecciones en Chile

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Las árbitras Kathryn Nesbitt, Tori Penso y Brooke Mayo junto a Jean Jacques Ndala | Foto: AFP
Fútbol

Cuota femenina: tres mujeres conformaron el cuerpo arbitral del partido amistoso entre Colombia y Australia

Residencia Estados Unidos (Canva)
Estados Unidos

Estados Unidos paraliza procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de Venezuela y otros 18 países

Foto de referencia (Canva)
Francia

Francia insta a sus ciudadanos a preparar un “kit de emergencia” ante eventuales guerras justo después de que un general insinuara estar preparado para enfrentarse a Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre