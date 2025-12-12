“Ya no hay vuelta atrás”: HBO liberó el primer teaser de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Han pasado tres años desde el estreno de la segunda temporada de la popular serie de HBO ‘Euphoria’ protagonizada por Zendaya y Jacob Elordi.

Pese a que se confirmó que la tercera temporada estaba en camino se conocía muy poca información sobre qué pasarían con los personajes de la serie.

Sin embargo, para acabar con la larga espera de los aficionados HBO dio un pequeño adelanto de lo que será la tercera temporada.

El teaser de la serie creada por Sam Levinson muestra a Rue Bennett, interpretada por Zendaya, bailando en una discoteca mientras se escucha de fondo la frase: “Ya no hay vuelta atrás”.

Luego se escucha que reflexiona y dice: “Algunos años después de la escuela, no sé si la vida era exactamente como deseaba”.

Es ahí cuando se tiene el primer vistazo del resto de personajes: Lexi (Maude Apatow), Maddy, Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney) y Jules (Hunter Schafer).

Todos los personajes parecen tener una vida diferente de la que tenían hace unos años en el universo de la serie.

Al final, el teaser muestra nuevamente a Rue visitando a un hombre sin camisa y con sombrero de vaquero mientras este le dice: “te apareces en mi casa y ni siquiera te presentas”.

Las escenas del primer teaser reafirman lo que Levinson ya había confirmado hace unos meses en una presentación en Londres.

La historia de la tercera temporada estará situada en un salto temporal de cinco años, considerando que era como “si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios”.

Según el creador de la serie, la protagonista Rue logra mantenerse sobria, pero tiene una deuda con Laurie y trata de buscar maneras para saldar esa deuda.

Mientras que Cassie y Nate tras su polémico romance se habrían comprometido, pero Cassie estaría pasando su tiempo en obsesionarse en la vida de sus excompañeros de secundaria.

Jules estaría estudiando arte, pero tiene una gran inseguridad sobre su talento; Maddy trabaja para una agencia de talentos en Hollywood, pero también tendría otros trabajos.

Por su parte, Lexi sería la asistente de una reconocida showrunner que será interpretada por Sharon Stone.

Aunque no hay fecha exacta, se sabe que HBO piensa lanzar en su plataforma la tercera temporada en abril de 2026.

La tercera temporada se confirmó tras fuertes rumores de una cancelación por la salida de Barbie Ferreira y la muerte del actor Angus Cloud.